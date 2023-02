The Weeknd podría estar preparando un nuevo documental

The Weeknd viene pisando fuerte este 2023. El canadiense ha cerrado un año completamente pletórico en su carrera musical, llenando estadios por todo Estados Unidos. Además, si a ello sumamos el lanzamiento de su último disco, Dawn FM, y las grabaciones de The Idol, la serie que estrenará la plataforma de HBO y es protagonizada por él junto a Lily Rose Depp, el artista no ha parado ni un segundo.

Ahora, y con su gira europea a tan solo unos meses de dar inicio, Abel Tesfaye ha dejado caer una información que ha revolucionado por completo a sus fans. El tour de After Hours marcó su vida, tanto personal como profesional, de una forma u otra. Por ello, ha publicado una imágen en sus stories de Instagram donde deja caer que, «muy pronto», el mundo entero podrá ver el documental inédito de esos meses sobre el escenario.

Las reacciones ante el estreno del documental de The Weeknd no se han hecho de esperar. Además, y aunque el intérprete de Save your tears todavía no ha confirmado nada, algunos seguidores han compartido algunos momentos de sus conciertos en los que se puede ver cómo un cámara graba todos y cada uno de sus movimientos.

Asimismo, no hace mucho tiempo publicó un breve vídeo en su canal de YouTube de un resumen de sus conciertos en la gira de After Hours. Una prueba más que ha servido para avivar aún más los rumores de un posible documental.

so this is what that camera was doing pic.twitter.com/wdf8rUFCfY — espi メ𝟶 (@shameIessxo) January 31, 2023

Por otro lado, se desconoce si The Weeknd también va a hacer un pequeño proyecto con su tour por Europa durante los próximos meses. Recordemos que el cantante pisará nuestro país el próximo mes de julio, el día 18 y 20, para retomar el encuentro con sus fans españoles que tenía pendiente.

Pues, el artista tuvo que posponer sus shows debido a la pandemia del Covid-19. Dos noches de infarto que tendrán lugar en Madrid y Barcelona y con las que Abel Tesfaye promete demostrar que la espera ha merecido la pena.