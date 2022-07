Primera imagen de Hunter Schafer (‘Euphoria’) en su debut cinematográfico

Hunter Schafer, la actriz que interpreta a Jules en Euphoria, debutará en la gran pantalla en 2023 gracias al thriller Cuckoo, el cual ha lanzado la primera imagen de su nuevo personaje. Según lo que se puede apreciar de la publicación del Estudio Neon, la instantánea muestra a la joven escondiéndose de una persona encapuchada y desenfocada. Se trata de la misma productora que nos trajo algunos títulos como Yo, Tonya, Parásitos y Retrato de una mujer en llamas.

First look. Hunter Schafer in Tilman Singer’s singular horror, CUCKOO. With Dan Stevens and Jessica Henwick. In theaters 2023. pic.twitter.com/96YlNMAbOG — NEON (@neonrated) July 8, 2022

No sabemos qué es lo que está pasando, ya que Cuckoo no ha revelado oficialmente ninguna sinopsis, pero esta es una clara pista de su género. El aspecto oscuro y las heridas de la modelo (rostro magullado con una venda y un brazo enyesado) y actriz denotan una persecución constante y una larga lucha por la supervivencia. El tuit de la productora además revela la participación de Dan Stevens y Jessica Henwick al elenco. Stevens es conocido, sobre todo, por su trabajo en la serie Downton Abbey y el remake live action de La Bella y la Bestia. Por otro lado, Henwick ha sido vista en las franquicias más relevantes de la televisión y la gran pantalla. Juego de Tronos, The defenders de Netflix, Star Wars: El despertar de la fuerza y su aparición más reciente, The Matrix Resurrections. Aparte de Cuckoo, la británica estará en la secuela de Puñales por la espalda, Glass Onion.

Una carrera después de ‘Euphoria’

Hunter Schafer saltó a la fama después de debutar como actriz en Euphoria, aunque antes ya tenía una amplia carrera como modelo. La de New Jesey asombró a la crítica de todo el mundo gracias a la serie de HBO y a su química con la protagonista Rue (Zendaya). No contenta con interpretar maravillosamente a una joven transgénero (Identidad sexual con la que coincide en la realidad), sino que Sam Levinson (showrunner de la serie) se valió de sus conocimientos personales para coescribir con ella el capítulo especial sobre su personaje. Desgraciadamente, en la segunda temporada, Jules ha perdido el protagonismo rompedor de los primeros capítulos, reduciendo su arco de personaje a ser partícipe de un triángulo amoroso entre Rue y el nuevo personaje Elliot (Dominic Fike).

El camino actoral de Schafer no terminará en Cuckoo ya en 2023 participará en la precuela de los Juegos del hambre, Balada de pájaros cantores y serpientes. En ella interpretará a Tigris Snow, la prima del protagonista Coriolanus Snow (Tom Blyth).