The Weeknd sorprende con ‘Double Fantasy’, canción de la banda sonora de su nueva serie

The Weeknd continúa siendo imparable. Estadísticamente, el canadiense se convirtió a finales de marzo en el artista más popular del mundo según, Guinness World Records, siendo el único cantante en poseer más de 100 millones de oyentes mensuales en Spotify. Y sus éxitos no dejan de aumentar.

Tras el anuncio de su nueva serie, The Idol, el artista canadiense sorprendió a sus fans con el lanzamiento de un nuevo tema titulado Double Fantasy. Una canción en colaboración con el rapero Future para la banda sonora de la serie de HBO The Idol, que protagoniza junto a Sam Levinson.

El artista canadiense presentó por primera vez esta canción en directo durante el primer fin de semana de Coachella 2023, cuando apareció en el set de Metro Boomin. Una canción que ha sido producida por los prestigiosos Boomin y Mike Dean.

“Nueva canción DOUBLE FANTASY ft. @future mañana por la noche”, escribió el artista canadiense en una publicación de su cuenta de Instagram, con la que presenta la portada. En ella, aparece Lily-Rose Depp y él caracterizados como personajes de la serie The Idol.

Tal y como mostró The Weeknd en un directo de su cuenta de Instagram previo a su actuación en Coachella y la publicación de la canción, la música combina perfectamente el tono oscuro y dramático de su nueva serie, que no tardará en convertirse en un éxito.

The Idol estará protagonizada por The Weeknd y Lily-Rose Depp junto a Dan Levy, Troye Sivan o Jennie de BLACKPINK, entre otros, y la sipnosis reza lo siguiente: «The Idol, en el contexto de la industria de la música, se centra en un gurú de la autoayuda y líder de un culto moderno, que desarrolla una relación complicada con un pop emergente», señalan desde la dirección del proyecto.