‘The Good Doctor’ pierde a uno de sus protagonistas originales por esta sorprendente razón

El 2024 ha comenzado y ya son muchos los espectadores que se encuentran muy expectantes de cara a los estrenos audiovisuales que aterrizarán a lo largo de este año. Uno de los estrenos más esperados es, sin lugar a duda, la temporada 7 de The Good Doctor.

El popular drama médico protagonizado por Freddie Highmore emitirá próximamente sus nuevos episodios, pero lo hará con una clara e importante ausencia. Pues, según se ha informado, uno de los principales principales no estará en la nueva entrega de la producción.

The doctors will see you now 🩺 #TheGoodDoctor premieres on a new night, Tuesday! Tune in February 20 on ABC and Stream on Hulu! pic.twitter.com/X4ZsIcMNy6

— The Good Doctor (@GoodDoctorABC) November 16, 2023