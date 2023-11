‘The Crown’: Reparto de la temporada 6 de la serie de Netflix

Este 16 de noviembre, The Crown regresa a la plataforma de Netflix para ofrecerle a sus suscriptores los nuevo episodios que tanto tiempo llevan esperando. Así pues, la serie concluirá su travesía de la mano de su sexta y última temporada.

El adiós a una de las fórmulas más exitosas de la plataforma de streaming que llegará dividido en dos tandas de capítulos, teniendo su segundo estreno el próximo 14 de diciembre. Pero, ¿quiénes son los actores que dan forma al reparto de la serie? ¡Te los presentamos!

Altezas, el momento ha llegado 👑 La parte 1 de la temporada 6 de #TheCrown ya está disponible. pic.twitter.com/XMA35foKmn — Netflix España (@NetflixES) November 16, 2023

Reparto de la temporada 6 de The Crown

Imelda Staunton es la reina Isabel II

La actriz de 67 años es uno de los rostros más conocidos de la industria interpretativa británica. Se formó en la Royal Academy of Dramatic Art y ha formado parte de numerosas ficciones a lo largo de su carrera, entre ellas, Harry Potter, Shakespeare enamorado, Downton Abbey, etc.

Dominic West es el príncipe Carlos

El actor se presenta en la ficción de Netflix para dar vida al príncipe Carlos en uno de los momentos más cruciales de su vida. Actualmente, el personaje que interpreta el actor de The Wire y The Affair se encuentra divorciado de Diana de Gales en la historia.

Elizabeth Debicki es la princesa Diana

La actriz y modelo polacoaustraliana nacida en Francia presenta uno de roles más importantes en The Crown, el de Diana de Gales. Pero, no es el único papel importante que ha ejercido en su carrera. También formó parte del elenco de El gran Gatsby, Las viudas, Tenet y Guardianes de la galaxia.

Rufus Kampa es el príncipe William

El joven actor es el encargado de dar vida al príncipe William durante su etapa adolescente. Una interpretación con la que ejecuta uno de sus primeros papeles en la industria de la actuación.

Fflyn Edwards es el príncipe Harry

A pesar de su corta edad, Fflyn Edwards se ha convertido en una de las jóvenes promesas de la actuación. Durante su carrera, ha dado vida a personajes de ficciones como Sombra y Hueso, The Snow Spider y The Continental: From the World of John Wick. Todo ello sumado a su reciente participación en 1899.