El clan Mohedano lleva siendo uno de los focos mediáticos desde que Rocío Carrasco decidió hablar y con ello se estrenó ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la docuserie en la que se descubrió la verdad sobre lo que había sucedido. Esto supuso un punto de inflexión para todos los miembros de la familia que se han visto envueltos y es que, a pesar de haber cumplido ya un año desde su emisión, todavía acarrea consecuencias. Todo ello se ha tratado este lunes en ‘Sálvame Lemon Tea’ a cargo de Terelu Campos.

El pasado viernes Amador Mohedano acudió a ‘Viernes Deluxe’ para responder algunas preguntas acerca de lo que ha ido contando Rociíto y sus contestaciones no han sido de agrado para todos, entre ellos la madre de Alejandra Rubio. La presentadora de ‘Sálvame Lemon Tea’ ha dado un toque de atención a Amador Mohedano para decir que “la frase que le dedicaste a tu sobrina es bastante desafortunada”. Esta se suma a todas las defensas que le ha hecho a su gran amiga desde antes de todo esto.

Terelu Campos responde a Amador Mohedano: «¿Rocío Carrasco quería estar anulada?» https://t.co/ogx3tcJXDI — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 21, 2022

Ya se ha cumplido un año desde que el documental se estrenó y la conductora del programa ha querido recordar cómo ha cambiado todo desde que la hija de Rocío Jurado decidió hablar y contar su versión. La hija de María Teresa Campos confesó que, el día que se estrenó, “fue uno de los días más agridulces de mi vida”.

La también hermana de Carmen Borrego confesó que “fue agrio porque verla así me destrozó la vida, y dulce porque fue una liberación, llevaba tantos años esperando a escucharla hablar…”. Ella sabe que no es la protagonista de esta historia, pero ha querido dejar claro que para ella también ha sido duro ver a su amiga así cuando conocía también toda la verdad. Terelu Campos no se ha despegado de Rocío Carrasco durante estos doce meses. El clan Mohedano sigue cuestionando todas las pruebas, pero también han sido capaz de abrir los ojos en ciertos aspectos.