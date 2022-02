Rosa Benito ha estallado contra Rocío Carrasco. La colaboradora en ‘Ya son las ocho’ ha retirado la propuesta que le hizo a su sobrina sobre mantener una conversación entre las dos.

Las confesiones de la hija de Rocío Jurado han sentado muy mal al clan Mohedano. Cada una de las emisiones de ‘Montealto: regreso a la casa’ han demostrado cómo el entorno de la más grande ha ido cambiando de opinión.

Hace tan solo unos días, Rosa Benito quería sentarse a hablar cara a cara con su sobrina. «Mis emociones me han podido y por eso he tenido las acciones que he tenido. Yo sí te quiero en mi vida», comentó la malagueña justificando sus cambios de opinión. Sin embargo, se ha producido un giro en los acontecimientos. La hija de Rocío Jurado ha exclamado que para ella «no es familia».

El zasca de Rosa Benito a su sobrina, Rocío Carrasco: “Su madre se murió muchas veces de dolor estando en vida, muchas” #YaEsMediodía21F https://t.co/Fv5CkMU9nE — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) February 21, 2022

La ex mujer de Amador Mohedano se ha sentido muy ofendida por estas palabras y ha respondido a todas las críticas que ha recibido durante los últimos días. «No he vivido de mi sobrina. Yo entro en la tele defendiendo a mi hija que entra en ‘Gran Hermano VIP’. Yo he trabajado, he dejado a mis hijos solos, y a mis nietos, que son mi sangre», ha comenzado explicando la colaboradora.

«Yo estoy muy contenta de formar parte de esa familia de alimañas. Yo he estado con ellos y ellos conmigo y estoy súper contenta de eso. Su madre se murió muchas veces de dolor en vida. Estoy harta de que se me ponga en una situación en la que me tengo que morder la lengua», ha continuado Rosa Benito a punto de romper a llorar.

«Si estoy aquí, es porque hice lo de las cenas y gusté a la productora y a la directora. No me importa, quiero estar con la gente que me quiere y no con la que me desprecia», ha zanjado la ganadora de ‘Supervivientes’.