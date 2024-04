Terelu Campos explota contra el hijo de Carmen Borrego: «No hubiera tenido cojo…»

Carmen Borrego ha regresado a España. La colaboradora de Mediaset se ha visto obligada ha abandonar su paso por Supervivientes 2024 por recomendaciones médicas. Tras pasar días muy complicados en la isla, la hermana de Terelu Campos fue revisada y analizada por el equipo médico del concurso.

Debido a ello, la noche del pasado jueves 4 de abril la tertuliana se presentó en las instalaciones de la cadena para reencontrarse con su familia. Sin embargo, lo hizo en lo que podría considerarse como uno de los momentos más tensos de su vida. Pues, recordemos que su hijo ha dado una exclusiva junto a su ex pareja donde han dejado muy mal parada a Borrego.

Terelu cuenta a Carmen la nueva exclusiva que han dado su hijo y su todavía mujer 💥 🏝️ #SVGala5

🔵 https://t.co/fR6iCIEhVU pic.twitter.com/inqwQMjZRM — Telecinco (@telecincoes) April 4, 2024

Carmen Borrego fue conocedora la semana pasada que su hijo José María se está divorciando de su mujer, Paola. Una noticia que le sentó como un jarro de agua fría, por lo que se pudo ver en el directo de Supervivientes: Conexión Honduras. Pero, lo que jamás se imaginó, especialmente tras ofrecer en directo su apoyo y cariño a los involucrados, fue que la criticarían duramente frente a todo el país.

Debido a ello, Terelu Campos ha regresado a la cadena que tantas alegrías le dio durante años. La actual colaboradora de TVE aterrizó en Mediaset para recibir a su hermana menor y contarle ella misma lo que había sucedido. Un momento donde las emociones no faltaron y en el que la ex colaboradora de Sálvame se mostró muy tajante con su sobrino.

«Tienes que saber que el miércoles se produjo la portada de una revista con cosas muy injustas, con mentiras, con cosas y manifestaciones dolorosas», comenzó diciéndole Terelu Campos. «Ellos justifican esa exclusiva para aclarar los motivos de su separación y lo que dicen de los motivos de la separación son una mierda», agrega visiblemente molesta.

Terelu Campos en Supervivientes 2024: «Yo soy mucho más implacable que ella»

Carmen Borrego intentó mostrarse serena y tranquila mientras su hermana le contaba lo que había sucedido durante los últimos días. Pero, el rostro de la hija de María Teresa Campos era de absoluto dolor y desconcierto. Por ello, Terelu Campos no dudó dos veces en lanzar sus cuchillos hacia su sobrino.

«Yo soy mucho más implacable que ella, es mucho más generosa que yo en eso. En plenitud de las facultades de María Teresa, no hubiera tenido nadie cojo*** a hacer esto, esa es la realidad», expresó. «Si hay algo de lo que me he jactado toda mi vida es de la clase de madre que es», dijo con orgullo.

La entrevista realizada por el hijo de Carmen Borrego ha sido completamente demoledora. La familia Campos ha recibido sus declaraciones como una autentica deslealtad. Por ello, Terelu se ha mostrado tajante.

«Ayer no quise levantarme, estuve hasta cerca de la 13:00 horas de la tarde en la cama, porque no quería tener que salir de mi habitación y digerir lo que ya se había avanzado la tarde anterior. Una vez que lo hice es una sensación de decepción, ni siquiera es eso, pero sí fue una sorpresa», sentenció.