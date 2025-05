El tenso directo de Rosa Benito con ‘La familia de la tele’: «¡Le ha dado un manotazo!»

El pasado lunes pudimos disfrutar del Gran Desfile de La familia de la tele, después de que tuviese que ser pospuesto hasta en dos ocasiones por la muerte del Papa Francisco y por el apagón que hubo en gran parte de España. Tan solo un día después, finalmente, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron conocer el plató-estudio, llamado barrio de Bellavista, en el que presentadores y colaboradores desarrollarán cada entrega de La familia de la tele. Una de las primeras exclusivas que han dado ha sido dar a conocer la lista completa de concursantes de MasterChef Celebrity 10. Algo que hizo mucha ilusión a todos, especialmente a Inés Hernand al ser la flamante ganadora de la anterior edición. Aun así, cuando conectaron en directo con Torito, reportero del programa, los tertulianos ni tan siquiera imaginaban que estaban a punto de vivir un momento de tensión con una ex compañera de Sálvame.

Todo comenzó cuando se conectó, en directo, con el equipo de MasterChef Celebrity 10, ya que estaban inmersos en el primer día de grabación de esta edición. Así pues, en La familia de la tele, Torito tuvo la oportunidad de presentar, uno a uno, a todos y cada uno de los concursantes confirmados. Lo que parecía una conexión en directo más, donde las risas y el buen rollo no faltaban, acabó enturbiándose rápidamente cuando Rosa Benito apareció en pantalla. Entre otras cuestiones, porque la que fuese cuñada de Rocío Jurado prefirió guardar silencio y se negó en rotundo a saludar a quienes fueron sus compañeros durante años en Sálvame. Es más, ni se animó a desearles suerte en esta nueva etapa que acaban de comenzar, con La familia de la tele. Una actitud que, como era de esperar, llamó poderosamente la atención tanto a presentadores como a colaboradores del nuevo programa de La 1 de Televisión Española.

«¿Por qué no nos dice nada Rosa Benito? ¿No nos desea suerte?», preguntó María Patiño, sin dar crédito a lo que estaba viendo. Segundos más tarde, la ganadora de Supervivientes 2011 se animó a decir un claro y conciso «hola» aunque, después, decidió desaparecer de imagen para no continuar participando en ese directo.

«Es que la han llamado del programa de Cintora de La 2», intentó excusar Torito, mientras continuaba presentando al resto de concursantes de MasterChef Celebrity 10. Al final de la conexión con La familia de la tele, cuando aparecieron en imagen todos los aspirantes, Rosa Benito decidió unirse al grupo, aunque sin querer tener demasiado protagonismo.

Al verla, el reportero quiso acercarse de nuevo a la ex cuñada de Rocío Jurado para preguntarle cómo se enfrentaba a esta nueva aventura en televisión. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que la respuesta que obtuvo no fue la esperada, ya que hubo un pequeño forcejeo. Era evidente que Rosa se negaba rotundamente a tener ningún tipo de interacción con sus ex compañeros de Sálvame.

«Ay, qué momento. ¡Le ha dado un manotazo!», exclamó María Patiño, visiblemente impactada ante lo que acababa de presenciar. Belén Esteban, por su parte, no dudó un solo segundo en mostrarse de lo más crítica con Rosa Benito: «Me parece que no hemos dicho nada, que hemos estado educados. Me parece fatal lo que ha hecho».

María Patiño recogió el comentario de su amiga, y quiso ir mucho más allá: «Quería jugar con la distancia que tenemos y creo que no ha estado a la altura». Sin duda, el gesto de Rosa Benito ha sido una de las grandes anécdotas que nos ha dejado la primera entrega de La familia de la tele desde el barrio televisivo de Bellavista.