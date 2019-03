Taylor Swift oficialmente está trabajando en nueva música y este gesto lo demuestra

Taylor Swift regresará muy pronto con nueva música

Taylor Swift es una de las cantantes más exitosas del panorama musical actual. El videoclip para su éxito ‘Shake It Off’, de su quinto álbum de estudio 1989 publicado en 2014, se encuentra en el puesto 10 del ranking de vídeos más visitados en YouTube, con nada más y nada menos que 2749 mil millones de visitas, y de cerca le sigue el de su otro éxito ‘Blank Space’, con 2414 mil millones.

Su último álbum, reputation, fue publicado el 10 de noviembre de 2017, con Look What You Made Me Do como primer single, cuyo videoclip tuvo un éxito algo más humilde (por decirlo de alguna manera) que los anteriores: 1024 mil millones de visitas. Sin embargo, el triunfo de este recae en la controversia que generó: Taylor se autorretrataba en él, tomando como referencia las críticas recibidas en toda su carrera, y criticaba de una forma algo más sutil a celebrities como Katy Perry.

Con esta imparable trayectoria, no es de extrañar que los fans de Taylor Swift (los llamados Swifties) tengan las expectativas altísimas respecto a su séptimo álbum de estudio. Pues tenemos buenas noticias para ellos… porque se especula que Taylor ya está en el estudio trabajando en su nuevo álbum #TS7.

Taylor Swift usando un buzo CELESTE PROVIDA, 😍😍💙😍😍😭😭 obviamente es provida, mirenle la cara😍😍😍💙😭😭 basta de matar bebess si a la vidaa✊😭💗💙💙💙💙 pic.twitter.com/zaW54iKEfZ — Bri🇦🇷 (@iislandbreezze) 3 de marzo de 2019

La imagen del anterior tweet revela a Taylor saliendo de un estudio de grabación en Los Ángeles este fin de semana, con un alegre jersey azul con motivos de corazones. Los swifties ya comparten teorías sobre su posible séptimo álbum en las redes sociales, y Taylor publica esta foto en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram She just read all the theories 🙀 Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 27 Feb, 2019 a las 9:20 PST

La verdad, nos hemos quedado igual de sorprendidos que su gata. Una de las teorías apunta a que su nuevo álbum girará en torno a los corazones, porque Taylor ha publicado varios posts en Instagram últimamente con el emoji de un corazón, o porque en la foto del principio viste un jersey con corazones (¿en serio?).

Ver esta publicación en Instagram 💗 Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 24 Feb, 2019 a las 8:21 PST

Ver esta publicación en Instagram 💛 Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 25 Feb, 2019 a las 3:23 PST

En cualquier caso, hasta que llegue su séptimo álbum, más nos vale tener paciencia, porque entre los estrenos de los dos anteriores pasaron 3 años.