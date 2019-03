Taylor Swift carga contra Kim Kardashian: “Me hizo sentir peor que nunca”

Taylor Swift no ha dudado en cargar contra Kim Kardashian

Taylor Swift considerada como una artista que amas o que odias y reina de crear videoclips para dejarle claro a sus enemigos quien es, va a cumplir 30 años a finales de este mes Por esta razón, la cantante que empezó con el género country ha publicado en un post de la revista ‘Elle’ treinta aspectos de su vida que ella considera importantes y que le han marcado.

En estos treinta aspectos, destaca el número 26 de la lista, en el que decide reabrir la herida que tuvo con una de sus peores enemigas, la exitosa Kim Kardashian y el rapero Kanye West cuando éste interrumpió su discurso y le arrebató el micrófono en el año 2009 en la ‘MTV Video Music Awards’. Posterior a esto el mismo Kanye West en 2016 sacaba su canción ‘Famous’ y la llamaba “zorra” directamente, además de usar una imagen suya a tamaño real desnuda en uno de sus conciertos. Después de esto, la propia Kim Kardashian la llamó víbora en un tweet que se volvió viral y que acabo siendo el animal representativo de Taylor Swift.

En el artículo, la cantante también muestra como superó toda esa época de bullying donde luchó hasta hacerse más fuerte y llegar a donde está hoy. Sus palabras fueron: “En mi experiencia, he visto que los abusones quieren ser temidos y tomados en serio. Hace unos años, alguien comenzó una campaña de odio en Internet contra mí llamándome serpiente. El hecho de que tanta gente se uniera a ella me hizo sentir peor que nunca en mi vida, pero no puedo explicar lo mucho que tuve que aguantarme la risa cada vez que mi cobra hinchable de 19 metros llamada Karyn aparecía en el escenario frente a 60.000 fans gritando.”.

Lejos de que todo quede ahí, Taylor Swift añadió algo más: “En una gira, es lo equivalente a responder con una risa a un comentario de odio en Instagram. Estaría bien poder recibir una disculpa de parte de la gente que nos hizo ‘bullying’, pero quizás todo lo que tendré será la satisfacción de saber que pude sobrevivir a ello (…) Confía en tu instinto y aprende cuando devolver el golpe. Sé como una serpiente, muerde solo cuando alguien te pise”.

Taylor actualmente acaba de finalizar su gira ‘Reputation Stadium Tour’ por lo que en ese tiempo se ha mantenido centrada en sus fans y se ha olvidado de todo lo que los medios de comunicación dicen de ella. Ahora, con el tour terminado, Taylor Swift publicaba este artículo para dejar claro que vuelve a estar activa en la música, que ha vuelto a los estudios de grabación, y que se aproximan proyectos muy novedosos y mejores que los anteriores.