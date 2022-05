Esta nueva edición de ‘Supervivientes 2022’ ha incorporado muchas novedades respecto a ediciones anteriores. Una de ellas tiene una estrecha relación con el Pirata Morgan, que recientemente no ha traído muy buenas noticias para el grupo de los fatales. Y es que ha terminado provocando un tenso enfrentamiento que ha estado protagonizado por Tania Medina y Nacho Palau.

Los concursantes recibieron un pergamino que decía: “El pasado domingo quise jugar con vosotros e intenté que el líder repartiera tareas para haceros crecer como grupo. A partir de ahora podéis volver a organizaros como veáis conveniente, pero ojo, parece que habéis olvidado que lo veo todo en estas playas. Las normas están para cumplirlas y algunos de vosotros os las habéis saltado con premeditación y conscientes de las consecuencias que podían acarrearos”.

Tras leer el comunicado, las reacciones por parte de los fatales no se hicieron esperar: “Una cosa es el fuego y otra cosa es ponernos todos a coger caracolas como gilipo****”, saltaba Anuar Beno. Kiko Matamoros tras escuchar las posibles represalias del Pirata Morgan, se dirigió a Tania y dijo: “La líder tan cumplidora de derecho que es. ¿No dijo nada?”. Sin embargo, tras las palabras de su compañera, Tania Medina se defendió de las acusaciones cargando contra otro compañero: “Lo que he visto fue a Nacho cogiendo sus cosas con muchas ansias”.

Tania Medina acusa a Nacho Palau de tener «muchas ansias» 😱 🌴 #SVGala6 https://t.co/6aeTm0hBYE — Supervivientes (@Supervivientes) May 27, 2022

Instantáneamente, incrédulo por las declaraciones de su compañera de grupo, Nacho Palau se limitó a decir: “Eres la po*** Tania”. Seguidamente, la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ respondió: “Tienes muchas ansias, eres muy nervioso, todo lo quieres tú”, insistía. A modo de réplica, la expareja de Miguel Bosé le replicó: “Que me hables de ansias tú después de ponerte fina a comer, que te negaste a que comiéramos los que no habíamos comido…”.

Sin embargo, lejos de terminar una intensa discusión, la pareja de Alejandro Nieto volvía a la carga, culpando de las malas vibraciones que transmitió la pasada gala su compañero: “Ayer transmitiste muy mal rollo con tus nervios y tu ansiedad”, a lo que Nacho Palau respondía: “Estamos en ‘Supervivientes’. Esto no es nada fácil guapa. A ver si no voy a poder estar nervioso por no comer”.