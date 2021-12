La última entrega de ‘La isla de las tentaciones’ emitida en Telecinco durante la noche del miércoles 29 de diciembre ha dejado grandes momentos. Y es que, durante la hoguera de las chicas todas pudieron ver imágenes y casi ninguna de ellas pudo salir beneficiada, exceptuando a Zoe que reconoció al Josué que ella cree que es. No obstante, en el caso de Tania se debe a las imágenes de Alejandro faltándole el respeto otra vez, lo que volvió a decepcionar a su novia.

Cada hoguera se muestra descontenta y enfadada con las palabras que su pareja suelta por la boca y es que, en esta ocasión, el gaditano ha dicho que lo que está haciendo Stiven es conseguir su confianza para después acabar en la cama. No le bastaba con esto que añadió que a él no le hacía falta decirle cosas bonitas a su prometida, sino que ya se lo demostraba durante sus encuentros sexuales. Todo esto se va añadiendo a todo lo dicho anteriormente y al encuentro que tuvieron a través de un cristal donde él no reconoció nada y solo le echaba las cosas en cara a Tania.

La canaria realizó un discurso muy aplaudido en las redes sociales y es que a las palabras del ex concursante de ‘Gran Hermano VIP’ de que las mujeres eran presa de los hombres siendo engañadas por ellos, ella contestó que no era el caso de todas y que mucho menos de ella. «Se piensa que las mujeres no son lo suficientemente inteligentes como para decidir irse con un chico, sino que se dejan engatusar… y está muy equivocado, muchas mujeres no son así, y desde luego yo tampoco», sentenció la joven.

🔄 si te encanta lo que acaba de decir Tania 🔵 #LaIslaDeLasTentaciones8 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/Tx1Ac7oXTc — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 29, 2021

Las siguientes imágenes que le mostraron fueron de un acercamiento entre Alejandro y Jennifer, quien primero entró a por Josué por un asunto sin resolver del pasado. «Para mí esto era impensable, pero me da igual, no siento nada, me estoy desilusionando”, confesó ella. Por último, durante las imágenes que le pusieron a Sandra pudo ver como el que todavía es su novio le llamaba “cerda” por la infidelidad a Darío.

«Estoy super bloqueada, porque he visto al mismo Alejandro, con los mismos comentarios. No me gustó nada como está hablando y como está tratando a las mujeres. Espero que cuando él se vea reaccione al momento y, si no es así, quizá cada uno tiene que seguir por su camino», acabó diciendo Tania. El camino del andaluz y la canaria parece no estar muy unido, solo queda esperar a la final de ‘La isla de las tentaciones’ para ver qué decisión toman acerca de su relación.