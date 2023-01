Tania Déniz hace una íntima confesión en ‘Pesadilla en el paraíso’ y hace llorar a Barranco

Tania Déniz, conocida por su participación en la última edición de La isla de las tentaciones, ha iniciado una nueva aventura en el programa Pesadilla en el paraíso. Durante la gala pasada, la concursante se sinceraba ante la audiencia y resto de compañeros como nunca lo había hecho, emocionando así a Albert Barranco, su nueva pareja.

“Vivo con mi abuela porque yo hubo en momento de mi vida que me peleé con mi padre y me fui de casa”, comenzaba diciendo mientras soltaba algunas lágrimas. La presentadora le hacía una pregunta para saber hace cuanto tiempo sucedió lo que estaba contando: “Hace cuatro años ya, pero yo con mi padre lo era todo, pero por cosas de la vida pues no no tengo relación con él”, continuaba diciendo ante la sorpresa de la presentadora quién no sabía nada de esta historia.

Tania Déniz revela que no tiene relación con su padre desde hace años y Barranco no puede evitar emocionarse 💚 🌾 #PesadillaParaíso2https://t.co/caz2Bqa0o6 — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) January 13, 2023

Tania Déniz explicaba que el motivo de que su padre se alejara se debía a ciertos problemas que había tenido de adicciones: “Cada vez que se nombran esos temas no lo llevo bien. La persona que tu más quieres ver como te abandona no está bien. Perdió todo a su mujer, su familia, y al final ya a mí. Lo que más me duele es no tener un padre que no es fácil y preguntarte todos los días que has hecho para que se olvide de ti”, en ese instante Albert Barranco, defensor de Tania en el plató se emocionaba por verla pasarlo así de mal.

Los compañeros trataban de animarla al decirle que por lo menos tenía a su madre al lado, que al final eso también importa mucho, sin embargo, ella no pierde la esperanza de que su padre algún día vuelva a la normalidad y puedan volver a estar juntos otra vez. El novio de esta tenía unas palabras que dedicarle: “Al final es una niña que tiene un corazón enorme, aunque se le juzgue por otras cosas. Yo personalmente veo muy complicado que haya un acercamiento entre los dos, tanto por él como por ella”, le comentaba a Carlos Sobera muy emocionado.