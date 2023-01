Tania Déniz (‘La isla de las tentaciones’) confirma su relación con este exconcursante de ‘Supervivientes’

Tania Déniz se ha convertido en uno de los rostros conocidos que más ha dado de qué hablar, en las últimas semanas, en Mediaset. Y todo por su participación en La isla de las tentaciones junto a Samu, quien por aquel entonces era su pareja. Recientemente, la joven ha sido noticia por otra cuestión.

Y es que por fin se ha confirmado lo que parecía un secreto a voces: está enamorada de nuevo. Su nueva pareja no se trata de una persona anónima, sino de alguien conocido en Mediaset. Y es que la exparticipante de La isla de las tentaciones ha recuperado la ilusión por el amor con un exconcursante de Supervivientes.

Estamos hablando, cómo no, de Albert Barranco. El catalán comenzó su etapa en televisión con su participación en Mujeres y hombres y viceversa, donde ejerció el papel de tronista. Este fue el trampolín para poder participar en Supervivientes 2020, edición en la que coincidió con Rocío Flores y Jorge Pérez, con quienes forjó una bonita amistad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ALBERT BARRANCO (@albertbcomas)

Ahora, Albert Barranco se ha convertido en noticia por confirmarse su relación sentimental con Tania Déniz. Un noviazgo con el que están realmente felices. A través de una publicación de Instagram, la joven quiso compartir unas imágenes con su actual pareja. Lejos de que todo quede ahí, añadió un texto de lo más emotivo y romántico:

“Llegaste en el momento que menos esperaba, no quería estar con nadie hasta que apareciste tú. Empiezo el 2023 con una persona que me ha devuelto la sonrisa, eres mi descubrimiento del 2022”, escribió Tania Déniz. El exconcursante de Supervivientes 2020 no tardó en responder: “Te amo, pero no solo te amo a ti, amo cada momento contigo”.

Por si fuera poco, Albert Barranco quiso ir más allá: “Amo cada beso, cada caricia, cada una de tus sonrisas, amo cada uno de los momentos que paso contigo, tu forma de ser y sobre todo amo como me haces sentir”. Lejos de que todo quede ahí, el catalán añadió algo más: “Siempre hay un amor que sin ser el primero, te hace olvidar todo. Un amor que te hace volver a creer y sobre todo que te hace ver que todo es posible. Eso eres tú, la persona que me ha devuelto la ilusión, para mí la mujer de mi vida. Te quiero, te valoro y te respeto. Hoy y siempre”. ¡Qué bonito!