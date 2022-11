Tania Déniz se somete a sus primeros retoques estéticos tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’

Tania Déniz es una de las concursantes que más está dando de qué hablar en su paso por La isla de las tentaciones 5. A pesar de que al reality entró con su pareja, Samuel Chávez, está dando rienda suelta a sus emociones con Hugo Paz, el tentador VIP de Villa Playa.

No es un secreto que muchas han sido las chicas que tras su paso por el programa de Telecinco se someten a algunas operaciones estéticas. Este ha sido también el caso de Tania, que se ha realizado infiltraciones de ácido hialurónico. La tinerfeña se ha realizado este tratamiento en el rostro tanto para eliminar ojeras como para rellenar surcos y eliminar marcas de expresión, unos rasgos con los que no estaba del todo contenta y que además podían acentuarse con el paso del tiempo. Esta no ha tenido ningún tipo de inconveniente en mostrar con todo detalle el proceso al completo de la operación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝑻𝑨𝑵𝑰𝑨 𝑫𝑬𝑵𝑰𝒁 (@taniadeniz_)

La concursante ya se había mostrado anteriormente a favor de la medicina estética. Hace no mucho posteaba en sus redes sociales el cambio físico que había sufrido tras someterse a un aumento de pecho antes de su paso por La isla de las tentaciones. Está claro que la canaria se preocupa mucho por su físico y por verse bien.

El programa no solo da un giro a sus concursantes a nivel sentimental, también lo hace a nivel general debido a la exposición pública. Tania Déniz en concreto acumula más de 200.000 seguidores en Instagram y casi medio millón en TikTok, app que también utiliza muy asiduamente.

Hace tan solo un par de días la tinerfeña acudía al Debate de las Tentaciones a defender su paso por el reality. Sin embargo, todavía queda mucho que ver de Tania en el resto de entregas de esta temporada de La isla de las tentaciones.