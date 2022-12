Tamara Falcó para los pies a Pablo Motos tras este comentario sobre Hugo Arévalo

Tamara Falcó colabora en ocasiones en El Hormiguero, el programa de Pablo Motos de Antena 3. En esta ocasión, el presentador le ha hecho una pregunta a la hija de Isabel Preysler que le ha molestado y así ha demostrado su enfado.

La colaboradora está dando mucho que hablar últimamente debido a su posible relación con Hugo Arévalo, ya que fueron pillados paseando por Lourdes. Además, también se rumorea un supuesto acercamiento a su exprometido Íñigo Onieva. Como es obvio, el presentador ha intentado sacar información.

“Te hemos visto con tu amigo Hugo Arévalo en Lourdes. ¿Se obró el milagro?”, ha preguntado Motos sin piza de vergüenza. Tamara Falcó no ha disimulado nada la molestia que le ha ocasionado esa pregunta. “Menuda pregunta más tonta… ¡Qué pregunta más tonta!”, ha exclamado a marquesa de Griñón. Está claro que no piensa dar ni un solo detalle sobre su vida personal.

.@Marronhormi despide la última ciencia del año con ¡la montaña rusa navideña! #PedrocheEH pic.twitter.com/2t1c72rzCo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 22, 2022

“Es un paseo con un amigo en Lourdes. Somos amigos desde hace muchísimo”, ha explicado escuetamente la colaboradora. Sin embargo, el presentador ha querido indagar más. “Hay una frase terrible que dice ‘te quiero, pero solo como amigo”, ha bromeado Pablo Motos. “¿Eso te lo dijo a ti Laura [Llopis] muy a menudo?”, ha respondido con gran contundencia Falcó. “No, Laura no me dijo ‘te quiero, pero como amigo’ me dijo directamente ‘no te quiero’. Fue el primer asalto y faltaban 11 más. Y luego en una rotonda me dijo que sí… Yo ya he contado lo mío, ahora te toca a ti”, ha seguido insistiendo sin darse por vencido.

“Ayuso está furiosa con las encuestas… En mi vida todo muy bien, ¿qué tal la tuya?”, ha vacilado la colaboradora al presentador. “Yo sí que te contesto, pero tú no”, ha terminado por rendirse Motos. Es obvio que a Tamara Falcó no le disgusta acudir a El Hormiguero cada jueves si no, no seguiría en el programa. Sin embargo, tras contar todas sus exclusivas en el programa como su compromiso y su posterior ruptura, ha decidido no hablar nunca más de su vida amorosa frente a las cámaras.