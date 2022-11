Tamara Falcó: comentada reacción al conocer que Gerard Piqué se retira del fútbol

Cada jueves, El Hormiguero realiza una pequeña tertulia antes de finalizar el programa. El día de ayer estuvo marcado en todos los ámbitos por el anuncio de la retirada del futbol de Gerard Piqué. Una de las colaboradoras de esta sección del programa es Tamara Falcó, ya completamente recuperada al menos en apariencia de los últimos reveses que le ha dado la vida.

Todos los colaboradores han opinado sobre el vídeo de la retirada del futbolista junto con Pablo Motos, que es el que se dedica a mediar en la mesa aparte de opinar por si mismo. Piqué ha anunciado que se retira del fútbol, por lo que se trata de un punto de inflexión en su vida profesional justo cuando su vida personal se ha vuelto un caos tras separarse de Shakira y descubrirse su relación con Clara Chía.

Nuria Roca, colaboradora de esta sección, confesó identificarse con el futbolista: “Creo que Piqué es muy listo y muy inteligente, no es una decisión tomada de repente y tiene claro lo que quiere ser. Yo soy muy de Piqué”. Tamara Falcó inmediatamente se ha mostrado sorprendida por esta confesión. “Pero, ¿por qué eres tan de Piqué?”, le ha preguntado a Roca.

En ese preciso momento Pablo Motos ejercía su papel de mediador sugiriendo a Tamara que se notaba que no era demasiado fan del futbolista catalán. “Yo no he dicho eso… Me voy a callar”, respondía enigmáticamente la colaboradora. Todos los allí presentes se quedaron sorprendidos con esta respuesta incluido Pablo Motos, que añadió de manera algo sarcástica: “Me encantan los silencios de Tamara”.

Posiblemente la hija de Isabel Preysler no esté muy de acuerdo con las decisiones que el futbolista ha tomado respecto a su vida personal y comprenda más la perspectiva de Shakira, sobre todo tras su separación de Íñigo Onieva. Vidas personales aparte, en El Hormiguero han indagado sobre por qué Piqué habría elegido justo este momento para realizar el anuncio estando a mitad de temporada y a dos días de su último partido.