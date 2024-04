Supervivientes 2024 continúa posicionándose como una de las grandes apuestas de la temporada, y vaya si está cumpliendo con los objetivos propuestos. Un mes después del estreno del reality, el show de supervivencia ya ha despedido de su edición a varios participantes, siendo algunos por expulsión definitiva y otros por bajas médicas.

Uno de los últimos en abandonar el concurso ha sido Kike Calleja, quien ha regresado con más ánimos que nunca al plató de Vamos a ver Más. Una vuelta a la rutina donde el colaborador ha vuelto a ponerse al frente de la sección del corazón matinal y donde no ha tenido reparos en hablar de su experiencia en el reality de Telecinco.

Respecto a su paso por la isla, el comunicador ha comentado que sabía que su amistad con Carmen Borrego iba a traer muchas críticas. A pesar de ello, ha manifestado que sus comentarios hirientes no le han hecho daño y que está muy «agradecido» de haber contado con el apoyo de todos sus compañeros de programa.

Asimismo, Kike Calleja ha revelado un dato muy importante para los seguidores de Supervivientes 2024: cuántos kilos ha perdido durante sus 31 días en el concurso. Por ello, y sin andarse con rodeos, el colaborador le ha comentado a sus compañeros de profesión que ha regresado a España mucho más ligero. «¡He perdido once kilos!», comentó con alegría.

Como no podía ser de otra manera, el resto de colaboradores presentes en el plató han querido felicitar a Calleja por ello. Pero, ha sido Bibiana Fernández quien le ha dado un pequeño consejo. «Quédate así, que estás muy bien», le dijo. Por su parte, Alessandro Lecquio le ha devuelto la mítica chaqueta roja para que comenzase su vuelta a la rutina como corresponde.

Eso sí, la intervención de Kike Calleja no ha concluido sin hablar del por qué todos se enfadan con Ángel Cristo en el concurso. «Lo lleva haciendo desde el minuto uno, otra cosa es que no lo hayáis visto. De repente se vuelve loco, provoca, dice cosas hirientes, dice cosas que no os podéis ni imaginar… barbaridades sobre su familia, su exmujer…», comentó.

Nominados de la semana en Supervivientes 2024

La situación en los Cayos Cochinos está más candente que nunca. Tras vivir unas nominaciones muy calentitas en la gala del pasado jueves 11 de abril, los participantes fueron conocedores del nombre de los nominados de la semana.

De esta manera, Javier Ungría, Claudia Martínez, Marieta y Mario González se juegan su permanencia en el concurso de Mediaset España. Una lucha de titanes donde uno de ellos dejará de convivir con el resto de sus compañeros. ¿Quién será? ¡Se abren las apuestas!