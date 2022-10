‘A Summer Story 2023’: fechas, venta de entradas y primeras confirmaciones

Todavía recordamos la última edición de A Summer Story, uno de los mejores festivales de música electrónica. Se convirtió en una experiencia inolvidable, llena de emociones fuertes para todos sus asistentes.

Aunque el festival pasó por momentos muy complicados debido a que fue cancelado en 2020 por la pandemia, en 2022 finalmente pudo realizarse y de la mejor manera posible. Pues durante todo el fin de semana, A Summer Story contó con un público totalmente entregado, con ganas de darlo todo y disfrutar después de los malos tiempos pasados.

Pero no solo el público lo dio todo, tanto el equipo del festival como los artistas se entregaron y pusieron a bailar a la ciudad del rock. Desde que se acabó el festival de 2022, ya estaban pensando en como iba a ser el siguiente y por fin tenemos novedades.

La 7º edición del festival A Summer Story tendrá lugar los días 23 y 24 de junio de 2023 en la ciudad del rock, localizada en las afueras de Arganda del rey y las entradas ya están a la venta.

Tendrá una duración aproximada de doce horas cada día, desde las 00 hasta las 8 de la mañana. El precio de los primeros 15.000 abonos es de 55 euros, una vez agotados esos 15.000 el preció ascenderá a 60 euros. Por el momento, los abonos de 45 y 49 euros ya están agotados. ¡No te quedes sin el tuyo!

Como es tradición, antes de sacar los abonos a la venta, anuncian quién será uno de los grandes DJ de la noche. El próximo año el cartel contará con la actuación de la leyenda y maestro de la música electrónica Amin Van Buuren, nombrado mejor DJ del mundo en 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012.

Los asistentes que podrán escuchar canciones como I should be loving you, Lost in space o Leave a little love, en directo, se han mostrado muy contentos en las redes sociales.