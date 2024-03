‘Sueños de libertad’, capítulo 24: Andrés, destrozado por el rechazo de Begoña

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. No es ningún secreto que tenían un gran reto entre manos, como era sustituir a Amar es para siempre en la parrilla de Antena 3. ¡Pero a la vista está que han acertado de lleno!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 23 de la exitosa serie diaria Sueños de libertad. De esta manera tan concreta observamos cómo, tras la agresión de Andrés a Jesús, Damián da el paso de tomar cartas en el asunto. Y todo para evitar que la cosa vaya a más. ¡Es hora de cortar de raíz esta complicada situación!

Claudia, tras su aventura con Tasio, acaba sufriendo un peculiar castigo por parte de Carmen. Al fin y al cabo, dadas las circunstancias, se muestra profundamente enfadada. ¡No puede evitarlo! En cuanto a Don Agustín, vemos cómo ha empezado a tener cierto interés por Mateo, al descubrir qué es lo que lo vincula con la familia De la Reina.

Por si fuera poco, somos testigos de cómo Celia ha decidido aparecer en el dispensario, mostrándose más que dispuesta a hacer una entrevista a Luz. A pesar de todo, hay que tener en cuenta que la doctora no es precisamente lo que esperaba. ¡Ni mucho menos! Fina, por su parte, siente cada vez más atracción hacia Marta.

Tenemos una cita, a la 01:00 en la galería. 📆 ¿Qué le querrá decir Begoña a Andrés? 🤔 #SueñosDeLibertad #Began Directo ▶ https://t.co/8xEJ6D3eBx pic.twitter.com/S4zkDK0E5v — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) March 26, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 24 de Sueños de libertad. Así pues, observamos cómo Gema está tremendamente harta tras haber sido relegada a las tareas del hogar. Una situación que provoca algo completamente inesperado, ya que va a tomar una decisión que va a marcar un antes y un después.

Andrés no puede evitar sentirse profundamente destrozado tras el rechazo de Begoña, todo ello mientras un paso en falso de Jesús hace que todo pueda precipitarse en cualquier momento. Luis está convencido de que Luz ha denegado la entrevista a Celia por una razón muy concreta, que no es otra que celos.

La periodista, por su parte, cree firmemente que la doctora está ocultando algo. ¡Y deja claro que no va a parar hasta descubrir de qué se trata! Claudia se muestra cada vez más angustiada tras lo sucedido en la cantina, puesto que siente que nadie le apoya. Esto provoca que tome una drástica y contundente decisión. Removida por la conversación con Damián, Marta no puede evitar reflexionar sobre su relación con Fina. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.