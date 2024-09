‘Sueños de libertad’, capítulo 134: Luz confiesa a Andrés lo que está ocurriendo con Jesús y Begoña

No es ningún secreto que Sueños de libertad se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 30 de agosto pudimos disfrutar del capítulo 133 de Sueños de libertad donde, entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo Begoña empieza a darse cuenta de que necesita pasaportes para poder lograr su objetivo de salir del país. A pesar de todo, y de lo complicado que es lograrlo, se niega en rotundo a recibir ningún tipo de ayuda de nadie. Gema, presionada por Joaquín, se ha visto en la obligación de tomar una contundente decisión respecto a su relación con Isabel.

Por si fuera poco, somos testigos de cómo Damián continúa profundamente decepcionado. Y es que se ve verdaderamente incapaz de aceptar la relación que su hija mantiene con Fina. Todo ello mientras, inevitablemente, Marta no cesa en su intento de conseguir su aprobación. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo a Carmen y a Tasio no le queda más remedio que unir fuerzas para lograr un objetivo común. ¿En qué consiste, exactamente? En intentar que Sonsoles no se entere de que Gaspar continúa soltero, puesto que es evidente que haría todo lo que está en su mano para recuperarle. Mateo ha dado el paso de ofrecer su ayuda a don Agustín para ofrecer la misa, mientras que María ha descubierto que Begoña está tratando de buscar los pasaportes. La joven intenta disimular para no ser descubierta. Jaime, por su parte, ha sorprendido al hacer una llamada de lo más misteriosa mientras que Begoña sigue luchando para que Jesús no siga drogándola.

¿Qué sucede en el capítulo 134 de Sueños de libertad que se emite hoy, lunes 2 de septiembre?

Dadas las circunstancias, Luz ha dado el importantísimo paso de confesar a Andrés todo lo que está sucediendo con Begoña y Jesús. Todo ello mientras Fina, finalmente, ha dado a conocer a Isidro quién es su amante, antes de que se entere por otras personas. Por si fuera poco, vemos cómo Carmen se ha quedado completamente sin palabras al encontrar una carta de amor que, hace tiempo, escribió Tasio.

Andrés, por su parte y tras conocer toda la verdad, no duda en hacer todo lo que está en su mano para ayudar a Begoña a hacer efectiva su huida. En cuanto a Isidro, se ha propuesto algo muy concreto. ¿En qué consiste, exactamente? En tratar por todos los medios de mediar con Damián para que cambie de parecer respecto a la relación que actualmente mantienen sus hijas.

Gema ha optado por enfrentarse a Joaquín por defender su amistad con Isabel mientras que Begoña ha empezado a manipular a Jesús para conseguir un objetivo concreto, que no es otro que hacerle sentir culpable. Todo ello mientras Damián ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para sorprender a Mateo con una crucial información, mientras que Isabel da un grandísimo paso en su investigación. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.