‘Sueños de libertad’, capítulo 133: Begoña intenta evitar que Jesús siga drogándola

No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves pudimos disfrutar del capítulo 132 donde, entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de cómo Luz hace todo lo que está en su mano para tratar de disuadir a Begoña para que no cuente con Julia en su plan de huida. Joaquín no aprueba en absoluto la relación que Isabel y Gema mantienen en estos momentos. Es por eso que no tarda en hacerle una firme petición: que tome cartas en el asunto. En cuanto a Damián, ha descubierto una información sobre su hija Marta que le ha dejado verdaderamente sin palabras.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de Sueños de libertad han podido ser testigos de cómo Tasio y Carmen no han dudado un solo segundo en tomar firme decisión de unir fuerzas para lograr un objetivo común, que no es otro para que Gaspar no regrese con Sonsoles. En cuanto a Mateo, se ha dado cuenta de que ha llegado el momento más que perfecto para despedirse, de una vez por todas, de Gaspar. A pesar de todo, no puede evitar preocuparse muchísimo por el estado en el que se encuentra don Agustín. Y no es para menos, dadas las circunstancias. Por si fuera poco, los espectadores han podido comprobar cómo Julia está cada vez más preocupada por la salud y la seguridad de Begoña, mientras que Luz y Luis han optado por pasar la noche juntos. Es más que evidente que su relación ha empezado a avanzar considerablemente, y a pasos agigantados.

¿Qué sucede en el capítulo 133 de Sueños de libertad que se emite hoy, viernes 30 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores son testigos de cómo Begoña no tarda en darse cuenta de que necesita pasaportes para tratar de lograr su objetivo de salir del país a la mayor brevedad posible. A pesar de todo, se niega en rotundo a recibir ningún tipo de ayuda de nadie para intentar que todo salga como ella tiene pensado. Es más que evidente que no puede permitirse ni un solo error.

Lejos de que todo quede ahí vemos cómo Gema, presionada por Joaquín, ha tomado una contundente decisión respecto a su relación con Isabel mientras que Damián sigue profundamente decepcionado ya que es incapaz de aceptar la relación que mantiene su hija con Fina. Dadas las circunstancias, Marta intenta por todos los medios de buscar su aprobación. Es consciente de que lo tiene complicado, pero no va a parar hasta conseguirlo.

Tasio y Carmen continúan haciendo todo lo que está en su mano para tratar de evitar que Sonsoles descubra que Gaspar sigue soltero, mientras que Mateo, a pesar de todo, ha tomado la firme decisión de ofrecer su ayuda a don Agustín para poder oficiar la misa. En cuanto a María, ha descubierto que Begoña está tratando de buscar pasaportes por lo que, para evitar ser descubierta, tiene que disimular. Por si fuera poco, la joven trata por todos los medios de librarse de los constantes intentos de Jesús de seguir drogándola. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.