Sorpresa en ‘La isla de las tentaciones’ tras el abandono de una pareja: «Primera vez en la historia»

La pasada noche del 13 de enero, los espectadores de Telecinco fueron testigos de la emisión de un nuevo programa de La isla de las tentaciones. El popular reality emitió su segunda entrega y lo hizo con contenido que no dejó indiferente a nadie. Pues, la audiencia pudo ver en primicia la ceremonia de collares, las primeras fiestas, citas y la activación de la luz de la tentación. Pero, por primera vez en el formato, una pareja apostó por abandonar su experiencia en República Dominicana. Una decisión que dejó a la organización en absoluto asombro, pues a penas había comenzado la aventura.

Todo comenzó cuando Sandra Barneda se dirigió a la villa de los chicos para hablar con ellos. De esta manera, y para sorpresa de los jóvenes, les informó que podían elegir a uno de ellos para reencontrarse con su pareja en una hoguera de confrontación. «Por primera vez en La isla de las tentaciones, os voy a dar la oportunidad de que uno de vosotros se reencuentre hoy mismo, antes de la primera hoguera, con su pareja y pueda así confirmar que está frente al amor de su vida», anunció la presentadora. Ante ello, los chicos lo tuvieron claro y estuvieron de acuerdo en que fuese Fran el que se reencontrase con su chica, Ana.

El joven no lo ha pasado bien durante sus primeras horas en la villa, por lo que consideraron que era lo que él necesitaba. Por ello, posteriormente, Fran y Ana tuvieron un cara a cara de manera excepcional. Ambos se mostraban completamente temerosos a lo que pudiese suceder. Pero, poco a poco, se fueron disipando las dudas. Ninguno de los dos hizo nada que traspasase los límites, y la organización del programa se encargó de que viesen imágenes de ello. Así pues, no dudaron en sincerarse frente a Sandra Barneda.

Fran se mostró honesto y confesó sus sentimientos por Ana. «Sabes que yo te dije desde el principio que si entrábamos aquí era para estar hasta el final, pero yo intenté integrarme en el grupo, intenté conocer a la gente y en muy poquito tiempo me di cuenta de que no estaba en mi sitio», le dijo. Una confesión con la que dejaba claro que el lujo de la villa y las continuas fiestas con sus compañeros no le hacían feliz.

«Empecé a pensar que tenían que entrar más chicas porque no me estaba tentando nadie. Llegué a la conclusión, y lo sé mejor que nunca, que el problema no era que no había tentaciones que me gustaran o no. Era que es imposible que yo tenga una tentación porque estoy más enamorado de ti que nunca. No era mi sitio», le confesó a Ana.

Por su parte, la joven no pudo evitar emocionarse al escuchar a Fran. Pues, ella también sentía lo mismo. «Yo pienso igual. Cada minuto que estaba en esa villa estaba contando los días para irme solo para estar con él. Te amo, eres mi vida entera. El amor no tiene explicación. Eres la persona más importante que tengo, gordito», le dijo ella.

Ante ello, y consciente de que ya todo estaba claro entre la pareja, Sandra Barneda les preguntó si deseaban abandonar La isla de las tentaciones solos o juntos. Una cuestión por la que Fran respondió cogiendo a Ana de la mano y marchándose con ella.