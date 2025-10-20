Sonia Monroy, al límite tras lo sucedido en ‘De Viernes’: «Mi alma ya no puede más»

La semana pasada, Sonia Monroy vivió uno de los momentos más duros de su vida, tras la muerte de su hermana. Tan solo unos días después de este suceso, la ex concursante de Supervivientes All Stars regresó al plató de De Viernes para sincerarse sobre cómo han sido estos últimos días de vida de su hermana y cómo se despidió de ella, entre otras cuestiones. Lo que ni tan siquiera imaginaba es que fuese a tener un tenso reencuentro con Yola Berrocal. La que fuese su amiga no tardó en reprochar la actitud de Sonia Monroy durante la dura enfermedad de la fallecida: «Nunca lloró por su hermana. Antes de entrar en Supervivientes sabía que estaba mala y no fue a verla. Dijo que, si le pasaba algo, que no la avisaran. Por eso no entiendo nada», explicó Yola Berrocal a los espectadores del programa que presentan Bea Archidona y Santi Acosta.

Visiblemente afectada por esas palabras, Sonia Monroy negó en rotundo esta información y reconoció que no fue avisada a tiempo: «Mi sobrina no me dijo nada porque mi hermana no estaba tan mal. Yo estaba preocupada porque mi mejor amiga me había traicionado». Lejos de que todo quede ahí, y entre lágrimas, la ex participante de Supervivientes All Stars fue mucho más allá: «No la reconozco, estoy en shock». Tan solo unas horas más tarde de su participación en De Viernes, la artista quiso utilizar su perfil en Instagram para sincerarse sobre cómo se sentía. No solamente por la muerte de su hermana, sino también por la actitud de Yola Berrocal durante su paso por el programa de Telecinco: «Lo que pasó en televisión con una persona que alguna vez llamé amiga me ha dejado sin fuerzas, sin aire, en un estado constante de shock por no reconocerla», confesó la actriz.

Lejos de que todo quede ahí, hace saber que lamenta profundamente que «no respetaron el duelo de mi familia, que es lo que más quiero». Y añadió: «No todo vale por un show». Visiblemente decepcionada, Sonia Monroy fue más allá: «Hay heridas que no se ven, pero sangran igual. Ahora prefiero mi silencio, mi verdad y el amor real».

A pesar de todo, se mostró agradecida por los mensajes de apoyo que recibió tras lo sucedido: «Gracias a quienes me enviaron luz en medio de tanta oscuridad. Estoy destrozada en pedazos. Solo quiero ir… donde el alma no duela». Pero no todo queda ahí, puesto que, horas más tarde, quiso hacer una nueva publicación para hacer hincapié en lo destrozada que se sentía tras su paso por De Viernes.

«Acepté ir a televisión porque me dijeron que me harían una entrevista emotiva en honor a mi hermana, y que la persona que hasta me duele escribir su nombre… venía a pedirme perdón», comenzó explicando. «Fui con el corazón abierto a perdonar, sin saber que lo usarían como parte del guion para destruirlo aún más. Qué tristeza que en televisión siga predominando el show sobre el dolor y el respeto de un duelo», comentó en su Instagram.

«Tras terminar, seguía en estado de shock, llorando sin poder asimilar lo vivido. La única persona que me consoló fue una azafata colombiana… que estoy segura de que Dios me puso en el camino esa noche, porque fue mi único apoyo», aseguró Sonia Monroy. Para sentenciar, escribió lo siguiente: «Voy a desconectarme de las redes… Mi alma ya no puede más. Me duele todo, incluso respirar. Necesito alejarme de quienes me hieren para intentar recomponerme».