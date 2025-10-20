Apple alcanza máximos históricos en Bolsa y se acerca a los 3 billones de capitalización

Apple, la tecnológica con el logotipo emblemático de la manzana mordida, ha alcanzado máximos históricos en Wall Street este lunes y se acerca a los 3 billones de dólares (2,5 billones de euros) en capitalización bursátil. Los títulos de la tecnológica han vivido una revalorización de 4,4% en el índice tecnológico en apenas las primeras horas de su sesión, tras ser calificada como ‘compra’ desde ‘mantener’ por la casa de análisis Loop Capital, este lunes.

La euforia en Wall Street se ha visto impulsada por el aumento en el precio objetivo del miembro de los Siete Magníficos, que ahora se fija en los 315 dólares. «Ahora nos encontramos en la fase inicial del tan esperado ciclo de adopción de Apple», ha explicado el analistas de Loop Capital, Ananda Baruah, en su nota a clientes.

La nueva línea del iPhone 17 ha amasado más interés de lo esperado por parte de sus clientes desde que se lanzó este mes. Las ventas del iPhone 17 Pro, el Pro Max y el iPhone Air se estrenaron el pasado viernes con largas colas en sus tiendas desde Nueva York hasta Hong Kong, al grado que el iPhone 17 superó por 14% las ventas del iPhone 16, en menos de días. Esto se ha visto apoyado por el entusiasmo de los analistas, que anticipan que las ventas de su producto estrella volverán a captar a clientes en mercados clave como China.

Los títulos de Apple se han revalorizado un 36% en los últimos seis meses.

