Entradas para los conciertos de La Oreja de Van Gogh 2026 en directo: hora, dónde comprarlas y precios

Media España, sobre todo la que pertenece a la generación Millennial está pendiente de la venta de entradas para la gira de La Oreja de Van Gogh tras la vuelta de Amaia Montero.

El grupo donostiarra ha anunciado un total de 16 conciertos cerrados que les llevará a actuar en las ciudades más grandes de España y que permitirá a los fans volver a ver a la formación original de la banda casi al completo.

Te contamos a partir de qué hora puedes comprar las entradas de La Oreja de Van Gogh, a través de qué página, cuánto cuestan y toda la información necesaria.

Entradas para la gira de La Oreja de Van Gogh

La gira de La Oreja de Van Gogh arrancará esta primavera de 2026 con un total de 16 conciertos que pasarán por las siguientes ciudades de España: