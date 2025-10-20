Entradas para los conciertos de La Oreja de Van Gogh 2026 en directo: hora, dónde comprarlas y precios
Sigue en directo la última hora de la venta de entradas de La Oreja de Van Gogh
Media España, sobre todo la que pertenece a la generación Millennial está pendiente de la venta de entradas para la gira de La Oreja de Van Gogh tras la vuelta de Amaia Montero.
El grupo donostiarra ha anunciado un total de 16 conciertos cerrados que les llevará a actuar en las ciudades más grandes de España y que permitirá a los fans volver a ver a la formación original de la banda casi al completo.
Te contamos a partir de qué hora puedes comprar las entradas de La Oreja de Van Gogh, a través de qué página, cuánto cuestan y toda la información necesaria.
La gira de La Oreja de Van Gogh arrancará esta primavera de 2026 con un total de 16 conciertos que pasarán por las siguientes ciudades de España:
- 9 de mayo – Bilbao
- 28 y 29 de mayo – Madrid
- 6 de junio – Albacete
- 13 de junio – Murcia
- 26 de junio – Sevilla
- 27 de junio – Fuengirola
- 10 de julio – Gijón
- 31 de julio – San Sebastián
- 21 de agosto – Santander
- 27 de agosto – Valladolid
- 4 de septiembre – Valencia
- 11 de septiembre – La Coruña
- 9 de octubre – Zaragoza
- 6 de noviembre – Barcelona
- 20 de noviembre – Pamplona
Cuándo salen a la venta las entradas para La Oreja de Van Gogh
Tras estos problemas técnicos, el grupo ha anunciado que serán este mismo lunes, día 20 de octubre, pero se ha aplazado a las 16 h (una menos en Canarias).
Comunicado de La Oreja de Van Gogh
«Debido a un problema masivo de Amazon Web Services (AWS), nos vemos obligados a aplazar el inicio de la venta de entradas de la gira de La Oreja de Van Gogh, prevista para las 12:00 h, hasta las 16:00 h de hoy.
Este incidente ha afectado a la operativa habitual del sistema así como a otros sistemas a nivel nacional e internacional, impidiendo garantizar una experiencia de compra estable y segura para todos los usuarios.
Queremos agradecer la comprensión y paciencia de todos los seguidores, y lamentamos las molestias que este imprevisto pueda causar.
A las 16:00 h esperamos que se pueda reanudar el proceso de venta con total normalidad».
Problemas a la hora de comprar la entradas de La Oreja de Van Gogh
Millones de personas tenían señalado el día 20 de octubre para comprar las entradas del grupo donostiarra, pero un error ha obligado a aplazarlo hasta las 16 h.
Buenos días y bienvenidos al directo de la venta de entradas para la gira de La Oreja de Van Gogh en España. Debido a problemas con los servidores de AWS, la venta de entradas se ha pospuesto hasta las 16:00 horas.
Dónde comprar entradas para La Oreja de Van Gogh 2026
La caída de Amazon Web Services está afectado a millones de webs en todo el planeta, siendo una de ellas la del grupo donostiarra. Como estaba previsto, la venta de entradas se realizará, si no hay más problemas, en la web www.laorejadevangogh.com