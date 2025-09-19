Un soltero de ‘First Dates’ impone una drástica condición a su cita: «Debes convertirte al Islam»

El pasado jueves, 18 de septiembre, los espectadores de Cuatro fueron testigos de una nueva entrega de First Dates. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más vistos de la parrilla televisiva española. Y es que, cada vez son más los solteros que acuden con la intención de encontrar a su media naranja. Una aventura televisiva que, recientemente, nos presentó a Gisela. La participante, de 19 años, llegó al local procedente de Badajoz y le contó a Carlos Sobera que busca un «malandro», un chico que sea malo, pero bueno.

Teniendo en cuenta sus gustos y requisitos, el equipo le presentó a Hamza, su cita. El influencer, de 21 años, explicó en su presentación que se ha hecho un hueco en el mundo de las celebridades. De hecho, no tuvo reparos en admitir que le gusta que le pidan fotos en la calle. Nada más verle, la soltera confesó que estaba encantada con la elección de su cita de First Dates. Él, por su parte, también estaba feliz. «Es de mi tipo, bajita y castaña como yo, me gusta», comentó. Gisela le contó que le sonaba su cara de TikTok. «Es malandro, pero a lo mejor puede ser bueno», le dijo a Sobera.

Tras pasar a su mesa en el restaurante, ambos participantes comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Pero, en un momento dado de la cita, la participante le cuenta que no sabe donde está Almería. Ante ello, Hamza le pregunta por Murcia. Pero, la joven tampoco sabe ubicarlo en el mapa. Una situación que dejó al influencer de piedra.

«Tienes el mapa un poco perdido», le dijo él. «Solo sé dónde está Portugal y España», confesó ella. «No pasa nada, la geografía…», le comentó el joven para quitarle peso. «Eso se me da mejor», le respondió ella. Unas palabras que dejaron al comensal estupefacto. «Pero si estamos hablando de geografía», le contó él con vergüenza ajena.

Hamza le contó que nunca estaría con una mujer que no fuese musulmana. Un detalle que a Gisela le pareció «una tontería». Asimismo, le contó que nunca había tenido relaciones sexuales. Ella, por su parte, le confesó que sí. Un intercambio de palabras con el que ambos dejaban claro que eran personas completamente opuestas.

Hamza a su cita de ‘First Dates’: «Si en un futuro nos queremos casar te tienes que cambiar al islam»

Pero, las sorpresas no terminaron ahí. En la decisión final de First Dates, Hamza se sinceró con la chica y le confesó que sí tendría una segunda cita con ella. Pero, con varias condiciones. «Sí, pero con una condición, si en un futuro nos queremos casar, te tienes que cambiar al islam, ir más tapada y arrepentirte de lo que has hecho antes, las relaciones sexuales», le dijo sin filtros.

Ante ello, Gisela se sinceró. «Yo lo aceptaría en un futuro si nos enamoramos», comenzó diciendo ella. Por su parte, la joven aceptó seguir conociéndolo. «Es muy atento, es muy divertido, me lo he pasado muy bien con él, me he reído mucho», dijo a modo de conclusión.