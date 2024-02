San Valentín llegó a First Dates y el equipo del formato sorprendió a los espectadores con una velada muy especial donde no faltaron los globos en forma de corazón por el restaurante. Varios solteros se presentaron para probar suerte y encontrar a su media naranja, siendo uno de ellos Carlos.

El hombre de 62 años fue el primero en llegar al local y lo hizo con guitarra en mano y un par de coronas. «La gente me ve diferente porque hoy en día es muy raro encontrar a gente que quiera ser tradicional», dijo en su presentación.

«Me he traído la guitarra para cantarle una saeta a mi cita cuando entre en el restaurante y luego, en los postres, cantar otra dedicada a vosotros y a todos los comensales», le explicó a Carlos Sobera. Asimismo, y mientras esperaban a la soltera que acompañaría a Carlos, el presentador le preguntó por su pasado amoroso.

De esta manera, el comensal le explicó que había tenido cuatro relaciones, la primera a los 19 años. Pero, la fortuna no le acompañó en ninguna de las ocasiones. «Tengo 62 y soy virgen», afirmó. «He terminado con alguna chica en la cama, pero nos abrazábamos, nos dábamos las manos, pero algo me impedía llegar a más», explicó.

Ante la atenta mirada del comunicador, el soltero le confesó sus deseos en la vida. «Lo primero que quiero es enamorarme, luego casarme, porque soy muy tradicional, y luego, intentar tener hijos, si Dios quiere…», admitió. Fue entonces cuando conoció a Magdala, una soltera sevillana muy creyente.

Magdala no es capaz de reaccionar al saber que su cita de #FirstDatesEnT5 es virgen a los 62: “La castidad me hace feliz”https://t.co/7dum1t9a6U — First Dates (@firstdates_tv) February 14, 2024

Carlos en First Dates: «Apuesto por la castidad porque es algo que me aporta mucha felicidad»

El primer encuentro entre la pareja fue bastante positivo, pues a la soltera le encantó la saeta personalizada con su nombre que le dedicó el madrileño. «Me he sentido afortunada», admitió. Tras pasar a la mesa, los comensales comenzaron a hablar de diversos temas para saber qué puntos tenían en común y los que no.

Sin embargo, la intensidad de Carlos superó un poco a la sevillana. «Con 58 años ya no quiero ser madre», afirmó ella cuando él le dijo que le gustaría formar una familia juntos. «Podemos pedir ayuda médica o adoptar», insistió él. Fue entonces cuando el soltero le explicó que era virgen a los 62 años.

Carlos, estamos seguros de que encontrarás a tu verdadera Reina 👑 💗 #FirstDatesEnT5

🔴 https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/Ug4H7bEhLA — First Dates (@firstdates_tv) February 14, 2024

«Apuesto por la castidad porque es algo que me aporta mucha felicidad», agregó Carlos. Una confesión con la que Magdala se quedó de piedra, sin saber como reaccionar. Pues, para ella, el sexo era muy importante en una pareja.

Al concluir la velada, Carlos estuvo más que encantado de seguir conociendo a la soltera en una segunda cita. Sin embargo, ella no opinó lo mismo. «No he tenido una conexión especial con él en determinados temas, pero me ha encantado conocerle y un halago lo bien que me ha tratado», sentenció.