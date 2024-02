‘First Dates’: el dardo envenenado de una soltera al descubrir que su cita es virgen

El equipo de First Dates se encuentra ultimando detalles ante el gran estreno del especial de San Valentín. Pero, mientras, han continuado presentando a la audiencia a los nuevos solteros que han decidido sumarse a la aventura. Un encuentro donde el público tuvo la oportunidad de conocer a Enrique.

El madrileño de 23 años aterrizó en el restaurante de Cuatro definiéndose como «un señor en el cuerpo de un joven». Asimismo, explicó que una de sus grandes pasiones es tocar instrumentos. «Toco la flauta, la trompeta y la trompa», aclaró en su presentación. Pero, el tocar la flauta no era la única sorpresa que el joven le tenía preparada a su cita. ¡Esto es lo que sucedió!

Enrique iba preparado, tanto, que le hizo con una impresora 3D un corazón de First Dates con una nota muy romántica. Luego, y tras haber esperado un poco en la mesa, llegó su cita. Paola, una soltera toledana de 21 años, se presentó en el formato televisivo como una persona muy curiosa y con ganas de encontrar a su chico ideal.

La comensal quería que su cita fuer un hombre divertido y muy poco romántico. Sin embargo, la última cualidad no la encontró en Enrique. «La carta la veo excesiva, le veo muy enamoradizo», dijo tras leer el regalo que le hizo el joven. Pero, las decepciones para la comensal no acabaron ahí.

La primera impresión que tuvo de él no fue la más esperada, pues no sintió ningún tipo de atracción física. Aún así, Paola procedió a continuar con la cita para conocerlo mejor. Pero, la decepción fue en aumento al conocer que Enrique tocaba la flauta. «Me ha chocado porque si piensas en músicos piensas que tocan la guitarra o la batería, no la flauta travesera», declaraba seriamente.

Para ir entrando en materia, Paola se interesó por la vida íntima del joven. Por ello, le preguntó cuánta importancia le daba al sexo en una relación. Pero, lo que jamás vio venir fue la respuesta de Enrique. El soltero le explicó que era virgen, algo que la dejó de piedra.

«Me he quedado flipando. Cada uno es libre y hace lo que quiere a su debido tiempo, pero yo no estoy buscando eso. Yo no quiero enseñar a nadie, quiero a alguien que sea como yo», señaló Paola. Posteriormente, y tras trasladarse hasta el reservado del programa, los solteros confirmaron lo evidente.

Nunca tendrían algo más que una amistad, por lo que pensar en un futuro juntos como pareja era inconcebible. Por ello, en la decisión final de First Dates no hubieron sorpresas. Enrique y Paola decidieron marcharse a casa de la misma manera en la que llegaron: solteros.