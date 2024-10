Después más de ocho años en la parrilla televisiva española y numerosos participantes, no es de extrañar que cada vez sean más las personas que apuesten por vivir la experiencia de First Dates de primera mano. El popular show de citas a ciegas se encarga de emparejar a dos solteros potencialmente compatibles gracias a los resultados de un test de compatibilidad. De esta manera, los comensales tiene una cita en el icónico local de Cuatro. Una aventura única que solteras como Sacri, una madrileña de 51 años, quiso vivir. Eso sí, la llegada al programa de la mujer no dejó indiferente a ningún miembro de la organización.

Como fiel fan de Locomía, Sacri llegó bailando al ritmo de un tema de la agrupación. «De pequeña estudié corte y confección y cuando vi a los Locomía con esos abanicos, esos trajes y esas botas, me enamoré. Empecé a bailarlos y al final…», explicó en su presentación. Carlos Sobera fue el encargado de recibirla, por lo que tuvo la oportunidad de hablar un poquito con el comunicador. De esta manera, la soltera explicó que tuvo una relación sentimental de 13 años, pero no hubo suerte. Su objetivo es encontrar algo nuevo, por lo que decidió apuntarse a First Dates.

«Al amor de mi vida tienen que gustarle los animales, pero las motos me encantan también, si me pones a un motero en mi vida…», dijo. Escuchando sus deseos, la organización del programa le presentó a Joaquín, un informático de Toledo, de 51 años. El soltero es un apasionado del mundo del motor. De hecho, explicó que tiene una Harley y su propio club de moteros.

La primera toma de contacto entre la pareja de solteros fue muy acertada. Por ello, los comensales no tardaron mucho en pasar a la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde descubrieron las numerosas cosas que tienen en común. De hecho, poco tardó en salir a la luz la conexión entre ambos.

«Me gustas porque eres moreno, grande y motero… espero que seas activo en la cama», le dijo Sacri. «Lo tengo todo», le respondió con humor Joaquín. Ambos continuaron hablando y la participante no pudo evitar su entusiasmo al darse cuenta de que, probablemente, estaba conociendo a su posible nueva pareja. Por ello, le hizo una promesa.

Sacri le hace una propuesta a su cita de First Dates

«Te hago un baile en tanga si me dejas conducir tu Harley», le afirmó sin ningún tipo de vergüenza. «Claro que sí, por supuesto», le contestó Joaquín encantado. Ante ello, en la decisión final de First Dates, no hubieron sorpresas y ambos lo tuvieron muy claro.

«Quiero seguir conociéndote y tener una segunda cita, somos iguales», decía Joaquín. Por su parte, Sacri no opinó menos. «Probemos a ver si la cosa cuaja, no puedo estar más ilusionada», concluyó. Unas palabras con las que dejaron claro que el equipo de First Dates había vuelto a hacer ‘match’ con sus participantes.