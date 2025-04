Bertín Osborne es el gran reclamo de la presente edición de Tu cara me suena, un concursante que era muy querido y deseado por la dirección del programa, pero que ha tardado 12 temporadas en conseguir que acepte. Tras un muy buen estreno, en el que se metió en la piel de Omar Montes y cantó su Sevillana, Bertín falló de forma estrepitosa en su segunda oportunidad, cuando tuvo que cantar por Elvis Presley. Todo el equipo temía que no estudiase lo suficiente y que tratase de improvisar, algo a lo que está acostumbrado en sus programas, pero que en TCMS no funciona. Tras el primer día, todos pensaron que si se esforzaría, pero en la segunda gala salió el Bertín que todos esperaban, por eso su actuación de esta semana ha sido muy esperada.

El reto esta semana era de lo más especial, ya que el pulsador decidió que tuviese que imitar a Antonio Flores. El reto ha sido más complicado de lo que pudiera parecer, puesto que ambos eran amigos en el pasado y Lolita, hermana del genial cantante, es parte del jurado, por lo que tenía una enorme responsabilidad para hacer un homenaje al quizás mejor compositor del pop español. Es por eso que esta semana sí que Osborne se ha esforzado, algo que se ha notado en el escenario.

Además de la gran caracterización, algo que es gracias al equipo del programa, el cantante y presentador ha imitado hasta los gestos más pequeños del hijo de Lola Flores. Aunque no ha sido perfecta, sí que ha sido una gran imitación, digna para hacerla ante millones de personas y ante la hermana del imitado.

Ha cantado la canción Alba, que está dedicada a la actriz Alba Flores, por eso el jurado del programa ha querido felicitarle por lo bien que lo ha hecho. Llácer sí que ha querido preguntarle por lo que ocurrió en el anterior programa, un tropezón del que ha querido excusarse.

«La culpa es mía. Porque tuve una semana muy complicada, mucho trabajo, muchos viajes…», todo ello porque trabaja en otros proyectos. El problema llegó porque se confió: «Como voy de ‘sobrao’, escuché la canción dos veces y dije: ‘Cuando llegue allí la canto’», ha explicado.

Después de aquello, Bertín Osborne se ha dado cuenta de que ese sistema «no funciona» y que es mejor preparárselo, ya que este programa no es lo mismo que uno de sus conciertos, en los que todos los músicos están pendientes de él. «Ya he aprendido que aquí hay que escuchársela 25 veces», ha dicho ante el aplauso de todos.

Lolita, muy emocionada con este homenaje de Bertín Osborne a su hermano

Antonio Flores murió el 30 de mayo de 1995, apenas unos días después de la muerte de Lola Flores, su madre, a causa de la combinación de alcohol y barbitúricos. La jurado le ha agradecido que haya hecho con el corazón esta imitación, además de elegir la canción dedicada a Alba Flores.

Además, ha destacado que esta actuación llega en un momento en el que toda la familia está «removida», debido a que la propia Alba está grabando un documental sobre su padre, donde todos han participado. «Es un pellizco que me dais en el corazón, pero un pellizco de alegría», ha querido dejar claro. «Te voy a dar un abrazo como si se lo diera a él», ha dicho muy emocionada antes de levantarse.