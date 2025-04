Sonia Gómez: su edad, su pareja y su pasado en Sweet California

La industria de la música nos ha presentado, a lo largo de los años, a numerosos artistas que han marcado la cultura musical de una manera o de otra. Si hablamos de agrupaciones, indiscutiblemente, una de las bandas que más conquistó al público fue Sweet California. El trío de cantantes pasó por diversos momentos de éxito a lo largo de sus años de vida, pero también de momentos complicados como la salida de una de las primeras integrantes. Sin embargo, la esencia de la banda, que tanto había gustado al público, lograron mantenerla Alba Reig, Sonia Gómez y Tamara Nsue.

Sweet California despegó de manera oficial en el mercado de la música en el 2013. Pero, fue en el 2022 cuando sus integrantes decidieron tomarse un respiro y centrarse en sus propios proyectos profesionales. Una nueva etapa en sus vidas donde, poco a poco, se alejan de la banda que les ayudó a alzar su nombre. Eso sí, lejos de dejar atrás su lado musical, las jóvenes se han embarcado en sus trabajos como solistas. Una situación que está experimentando Sonia Gómez. Pero, ¿cuál es el lado más personal y profesional de la cantante? ¡Te lo contamos!

Su lado más profesional

Nacida el 28 de julio de 1991 en Sevilla, Sonia Gómez es una cantante afincada en Madrid que, como relatábamos en líneas anteriores, formó parte de una de las girlbands más conocidas de España. Como integrante de Sweet California ha logrado cosechar grandes hitos a su carrera musical. Pues, además de haber publicado cinco proyectos discográficos, también ha sido nominada y ganadora, junto a sus compañeras, de numerosos galardones.

Como solista, la sevillana ha lanzado al mercado una serie de temas con los que no ha dejado indiferente a nadie. Hasta la fecha, canciones como Me quiero primero, Como tú ninguna, De cero a cien, Ave Fénix o Júpiter son algunos de los trabajos con los que la joven ha ido dando sus primeros pasos. Una serie de apuestas con las que no ha decepcionado a nadie.

Y es que, el público se muestra completamente emocionado por todos los lanzamientos que Sonia Gómez lleva a cabo. Pero, respecto a su regreso a la banda de su vida, la artista ha manifestado que solamente es cuestión de tiempo y que nunca cerraría esa puerta.

Su lado más personal

En redes sociales, Sonia Gómez intenta mantenerse en contacto con su público. La cantante se muestra como una persona bastante activa en las plataformas e interactúa mucho con sus fans. De hecho, en medios como Instagram acumula más de 300.000 seguidores. Todo ello sumado a sus casi 400.000 fans en TikTok.

A nivel personal, la joven siempre se ha mantenido como una persona muy reservada con su vida privada. Por ello, se le desconoce cualquier tipo de pareja sentimental.