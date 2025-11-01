Una soltera de ‘First Dates’, obligada a parar los pies a su cita: «Si conoces a alguien…»

First Dates continúa ayudando a sus solteros a encontrar el amor. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de Cuatro, y no es de extrañar. Cada vez son más los comensales que apuestan por encontrar a su pareja ideal de la mano del programa. Una aventura televisiva que, esta semana, nos presentó a Carmen. La soltera de 55 años se presentó como una sanitaria de ambulancias y estudiante de seguridad privada y escolta. A nivel sentimental no le ha ido muy bien, pues consideraba que antes no se daba su lugar. «Si tú no lo haces, nadie lo hará», comentó.

Respecto a lo que busca en el amor, lo tiene claro. Y es que, Carmen quiere conocer a alguien con el que viajar, que tenga un corazón bueno y esté «lleno de amor». Teniendo esto en cuenta, la organización del programa le presentó a Francesc. El soltero, de 54 años, trabaja en una fundación benéfica y ha confesado que antes era «extremadamente tímido» con las mujeres. Sin embargo, la primera impresión de la pareja de solteros fue bastante acertada. Pues, ambos se sintieron muy atraídos físicamente. Además, el gesto del comensal, de regalarle un collar, la conquistó.

Por ello, Lidia Santos los acompañó hasta su mesa en el restaurante con el objetivo de que se conocieran mejor. De esta manera, entre tema y tema, el participante le contó el porqué de sus tatuajes. De hecho, le dijo que tiene uno en honor a sus hijas. Pero, mientras hablaba, la comensal lo notó un poco nervioso.

Con la intención de calmarle, le dio las manos para entrelazarlas con las de él. «Creo que le he impresionado. No esperaba una mujer como yo», opinaba ella en uno de los totales. «La he visto hasta superior a mis expectativas, es eso lo que me ha impactado», reveló Francesc en privado. Tras esto, la comensal le contó que le gusta mucho cuidarse.

El soltero, por su parte, le dijo que no estaba tan en forma como ella. «No estás mal, pero hay que cuidarse», le comentó ella. Seguidamente, y sin filtros, la mujer le preguntó si se había impactado con ella. «Te ha gustado todo de mi», le dijo Carmen. Francesc no lo ocultó y le confesó que sí. De hecho, tal era así que se ha manchado su camisa al decirle que estaba «ensimismado».

A nivel personal, el soltero le contó que su timidez le ha hecho perder muchas oportunidades. Con su ex mujer estuvo 16 años, pero no acabaron bien porque terceras personas estuvieron involucradas. Una parte de su vida que a Carmen no le hizo gracia que mencionara.

«Creo que no hay que contar el pasado, lo tuyo es tuyo», le dijo. Fue entonces cuando la participante se sinceró con el equipo de cámaras de First Dates. «Yo también tengo un pasado, pero no tienes que explicarlo en la primera cita», dijo. «Si conoces a alguien se cuenta lo menos posible», sentenció.