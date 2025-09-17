Una soltera de ‘First Dates’, desesperada ante la actitud de su cita: «¿Qué hago yo aquí?»

Las puertas del local de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más vistos de la televisión. Pues, cada vez son más lo solteros que acuden con el objetivo de encontrar a su nueva pareja. Y es que, el amor no entiende de edad. Por ello, recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Juan. El camionero, de 85 años, se presentó en el programa para encontrar a esa mujer que complemente su vida. «Ni me meto con nadie, ni nadie se mete conmigo», dijo en su presentación.

Le gusta pasar tiempo en su huerto, cuidando de sus cultivos. «Quiero tener compañía porque desde que vuelvo del huerto estoy solo», explica. Teniendo esto en cuenta, la organización del programa le presentó a María. La empresaria jubilada, de 78 años, también llegaba de Córdoba. De esta manera, explicó que siempre se ha sentido una mujer muy querida, pero la edad le ha hecho ser más exigente. «Si no encuentro lo que busco, pues me quedo sola», dejó claro al equipo de cámaras.

La primera impresión de la pareja de solteros fue bastante grata, al menos para Juan. Pues, aunque María se lo estaba pasando bien con él, no terminó de sentir la atracción que buscaba. «Tengo otro estilo», confesó. Aun así, ambos estuvieron de acuerdo en trasladarse hasta su mesa en el restaurante de First Dates.

De esta manera, los participantes hablaron de diversos temas con el objetivo de encontrar sus gustos en común. Fue entonces cuando Juan le habló de su querido huerto. «Hace muy bien el hombre, si no tiene nada que hacer. Pero vamos que yo no quiero huerto», comentó ella en uno de los totales. Así pues, la velada continuó y el participante le contó a su cita en qué se basaba su rutina diaria.

María sentencia a Juan, su cita de ‘First Dates’: «Está muy mayor»

Pero, cuando María se disponía a hablar un poco de ella y de sus gustos, el soltero la volvió a interrumpir para hablarle de su huerto. «No me deja ni hablar… ¿Qué hago yo aquí?», comentó ella con disgusto. Minutos después, Laura Boado se acercó a la mesa de los participantes para preguntarles qué tal estaba marchando todo. Una cuestión que María aprovechó para responder de manera irónica.

«Aquí está, contándome su vida», le respondió la comensal. La cita continuó, pero la soltera estaba tan perdida, ya que, incluso, se olvidó del nombre de su acompañante. «¿Perdona cuál era tu nombre y tu edad?», le preguntó. Tras la respuesta de Juan, ella lo tuvo claro. «Está muy mayor», sentenció.