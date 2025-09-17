Un soltero de ‘First Dates’ deja tirada a su cita: «Me voy, no voy a aguantar maleducados»

First Dates continúa su andadura por Mediaset España. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos del prime time. Y es que, cada vez son más los solteros que acuden al restaurante el amor con el objetivo de encontrar a su pareja potencialmente perfecta. Sin embargo, como ya se ha podido ver en otras ocasiones, hay veces en las que las citas no acaban nada bien. De hecho, esta situación la tuvieron que vivir en primera persona Josh y Llemel. Y es que, por lo que se pudo ver, ambos ya se conocían del pasado. Pero, la impresión que tenían del otro y los recuerdos no eran nada gratos.

El primero en llegar al local fue Josh, de 24 años. «Me gusta vestir básico, pero con mis buenos complementos, no tengo por qué ir todo de marca. Tampoco tengo dinero para comprarme todas las marcas que quiera…», dijo en su presentación. Pues, fue recibido por Carlos Sobera. «Tú te cuidas mucho, ¿no?», le preguntó el presentador del formato. «Lo intento, porque es mi trabajo, me dedico al mundo de la estética y la cirugía plástica. Para mí es una pasión», respondió el comensal. Asimismo, respecto a sus retoques estéticos, el joven se sinceró con el comunicador. «Llevo una otoplastia (consiste en reposicionar el cartílago auricular prominente doblándolo hacia atrás mediante su debilitación con excoriaciones y/o mediante puntos de sutura internos a través de un abordaje posterior), lo demás son pequeños retoquitos», le dijo.

Josh se presentó como un chico gay al que le gustaría encontrar a su media naranja. Eso sí, confesó que había tenido una relación con una mujer. «Me di cuenta de que no era lo mío», señaló. El soltero se dirigió hasta su mesa en el restaurante, mientras esperaba a su cita. Pero, poco tardó en llegar Llemel, de 37 años. «Me metí en el gimnasio por un tema mental. Fue por ansiedad, y aunque la sigo teniendo, la afición al deporte ha transformado mi cuerpo», confesó en su presentación.

«Hice un single que fue una caca que se llamaba La noche pide fiesta, pero tuve la suerte de que lo cogió Universal Music y lo metieron en el disco Caribe 2012», le explicó a Sobera. Tras ello, llegó el momento de presentarle a su cita. Pero, nada más verlo de lejos, Llemel ya empezó a poner caras. «¡Esto no puede ser!», exclamó. «¿Os conocéis?», quiso saber el presentador.

Josh sobre su cita de ‘First Dates’: «Si lo veía por la calle, me hacía la loca»

«Nos conocemos por amigos en común. Pero es que no me hablo con él desde hace tres años. Que si lo veía por la calle, me hacía la loca», explicó Josh. «Salimos dos días de fiesta y ya está. Hubo unos malentendidos y cada uno, por su lado», agregaron. Ante ello, el comunicador intentó animarles y convencerles de que se dieran una oportunidad.

Llemel aceptó seguir con la velada, pero dejó claro que no tendría nada romántico con su cita. Eso sí, por mucho que lo intentó, poco tardó en enfadarse con Josh. «Si el tema de la discoteca fue tan malo, ¿por qué luego estuviste en mi casa?», le preguntó Llemel. «Porque no me quisiste llevar a mi casa», aseguró Josh. Pues, indicó que aquella noche no tenía dinero para un taxi.

Pero, el catalán no estaba dispuesto a seguir escuchando sus mentiras. «No me creo que no tuviera los 27 € que costaba el trayecto, pero sí tiene para sus operaciones estéticas. ¡Anda, acuéstate! ¡Por esto sí que no voy a pasar!», dijo. El ambiente destacaba por su máxima tensión, por lo que Llemel no pudo más y se fue.

«Me voy, no voy a aguantar maleducados. A altivos no voy a aguantar yo. Y a mentirosos tampoco. ¡Anda, la muerta de hambre esta!», exclamó enfadado. El equipo de First Dates intentó hacer entrar en razón al joven, pero no hubo manera. Josh, por su parte, se alegró de lo sucedido. «He agradecido que se vaya, porque ya se me estaba haciendo cuesta arriba. Bueno, chicos, me han dejado solo y compuesto, pero siempre tengo uno de repuesto», sentenció.