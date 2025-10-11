Una soltera de ‘First Dates’, descolocada al conocer la pasión de su cita: «Me ha dado miedo»

Las puertas de First Dates continúan abiertas, también en octubre. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en uno de los formatos más vistos de Cuatro. Pues, cada vez son más los solteros que acuden al restaurante del amor con el objetivo de encontrar a su media naranja. Un encuentro televisivo donde, recientemente, hemos podido conocer a participantes como Melanie. La soltera, de 44 años, se presentó como una licenciada en canto y profesora de idiomas que no ha tenido mucha suerte en el amor. De hecho, tal y como le contó a Carlos Sobera, tras pasar por una relación tóxica, solo busca a alguien fiel y con la que se sienta cómoda.

Teniendo esto en cuenta, la organización del programa le presentó a Álvaro. El técnico de electrónica, de 47 años, señaló ser un hombre fiel que no tiene ojos para nadie más cuando se fija en alguien. Eso sí, lo que no se imaginó fue el recibimiento que tendría de su cita al llegar al local del amor. Y es que, la soltera le sorprendió cantando una ópera. Él, por su parte, le regaló un peluche. «Hubiese preferido flores», confesó ella. Una reacción que no pasó desapercibida para el comensal. «Creo que no le ha terminado de gustar, no le he visto cara de felicidad y creo que ni me ha dado las gracias», comentó con disgusto.

Tras pasar a la mesa del restaurante, la pareja de solteros comenzó a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Álvaro le contó que le gusta ir al cine, los scape room e ir al parque de atracciones. Ella, por su parte, le contó que le apasiona leer, bailar tango, tocar el piano y cocinar. Pero, Melanie, en privado, confesó que le parecía un poco infantil que a su cita le guste ir a los parques de atracciones.

Sin embargo, las impresiones desafortunadas de Melanie no quedaron ahí. El soltero le dijo que le encanta disfrazarse cuando llega Halloween y va a los parques en esas fechas. Por ello, le preguntó a la soltera si a ella le gustaba ir a los acuáticos. Pero, la profesa no estaba para bromas. «Me ha dado un poco de miedo», admitió en uno de los totales.

Pero, las sorpresas continuaron y la soltera no pudo evitar su cara de asombro. «Yo puedo estar en varios espacios a la vez. Igual que de pequeño decides lo que quieres ser, pues son espacios tiempo, Cada una de esas decisiones es un yo tuyo», le dijo él respecto a su «teoría del yo». Melanie, como era de esperar, se quedó estupefacta. «Me quedé flipando», le contó al equipo de Cuatro.

Al concluir la noche, en la decisión final de First Dates, Melanie explicó que la velada le había parecido «más o menos». No sintió ningún flechazo por Álvaro. Por ello, decidió no seguir conociéndole. El soltero, por su parte, estuvo de acuerdo con ella. Por ello, ambos comensales regresaron a casa de la misma manera que llegaron: solteros.