Una soltera de ‘First Dates’, descolocada tras conocer el fetiche de su cita: «Me dan mucho asco»

El pasado jueves, 6 de noviembre, los espectadores de Cuatro fueron testigos de una nueva emisión de First Dates. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de la parrilla televisiva española, y sus casi diez años de emisión lo avalan. Por ello, participantes como Guillermo, de 19 años, no dudaron en probar suerte. El madrileño se presentó como un diseñador y estilista de artistas. Un primer encuentro donde fue recibido por Carlos Sobera, que no pudo evitar sorprenderse al verlo llevar dos pantalones a la vez. «Para lucir hay que sufrir», le explicó el joven.

Mientras esperaba a su pareja, Guillermo tuvo la oportunidad de hablar un poco con el presentador vasco. «¿Quieres ser mi pareja, Carlos?», le preguntó con humor. Al escucharle, el comunicador no pudo evitar reírse. «¿Eres bisexual?», quiso saber. Una cuestión que el participante respondió rápidamente. «No, te lo decía de broma», le dijo. Fue entonces cuando, minutos después, llegó su cita. Inés, una estudiante de psicología de 21 años, acudió al formato con el objetivo de encontrar a su media naranja. Pero, nada más ver al madrileño, sus ilusiones se vinieron abajo. «A mí me gustan más los chicos quinquis», confesó al equipo de cámaras.

Pero, a pesar de ello, la pareja de solteros estuvo de acuerdo en darse una oportunidad y conocerse. Por ello, se trasladaron hasta su mesa en el restaurante. Las risas y la complicidad entre ambos fue patente en todo momento, pero todo cambió cuando hizo una pregunta del rasca. Y es que, la soltera tuvo que decir si tenía un fetiche o no.

Completamente avergonzada, la soltera lo negó rápidamente. Pero, él, por su parte, no tuvo reparos en sincerarse. «Yo sí tengo un fetiche», comenzó diciendo. «Los pies», confesó. Ante ello, la participante fue honesta. «A ver, es que a mí me dan mucho asco los pies», le contó ella. Lejos de cambiar de tema, Guillermo continuó. «Si te atraen unas manos, te pueden atraer unos pies. ¡Hay que hacerse la pedicura!», dijo.

«Pero es que a mí no me puede tocar un pie ajeno… mis amigos, si me tocan con los pies, me da mucho asco», le aclaró ella. Fue entonces cuando el comensal le contó una de sus experiencias. «El primer contacto que tuve con el sexo fue una paja con los pies», recordó. Una confesión que dejó a Inés completamente estupefacta.

La decisión final de ‘First Dates’

«¿En serio? Qué fuerte…», exclamó tras casi atragantarse. «Sí, y fue increíble», agregó él. Minutos después, llegó el momento de dar la decisión final de First Dates y ambos lo tuvieron claro. «Sí, le daría una segunda cita a Inés, para conocernos mejor… y para conocer el barrio del Pilar y desbloquear el mapa», comentó el soltero.

Inés, por su parte, tuvo que romperle las ilusiones. «Me lo he pasado muy bien, pero no. Por la edad y… lo del fetiche, un poco que me ha tirado para atrás también, pero me lo he pasado muy bien», dijo. «A veces se gana, a veces se pierde», comentó Guillermo antes de irse.