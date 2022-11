Shakira rechaza actuar en la inauguración del Mundial de Qatar 2022

Cuando faltan tan solo unos días para que comience el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, aún se desconoce que artista interpretará la canción oficial de la competición deportiva. Un hecho insólito, pues en anteriores ocasiones a estas alturas medio planeta ya coreaba la canción del mundial.

Será el próximo domingo 20 de noviembre cuando tenga lugar la ceremonia de inauguración del Mundial, que incluso antes de comenzar ya ha generado varias polémicas, lo que ha llevado a que muchos artistas se hayan negado a participar en la ceremonia inaugural. La última de ellos ha sido Shakira.

Tras la negativa de artistas como Dua Lipa o Rod Stewart, quien aseguró que rechazó más de un millón de dólares que le ofrecieron por participar, ahora ha sido la artista colombiana la que ha dado marcha atrás y ha tomado la decisión de no participar en el evento futbolístico.

Shakira no actuará en la inauguración del Mundial de fútbol en Qatar, me confirman fuentes del equipo de la cantante. Todos los ojos estaban puestos sobre ella después de que artistas como Dua Lipa y Rod Stewart rechazaran participar. @YAhoraSonsoles pic.twitter.com/ULPPr8SdhV — Bricio Segovia (@briciosegovia) November 15, 2022

La polémica que enmarca el Mundial de Qatar es porque se celebra en un país con leyes muy cuestionables contra los derechos humanos y LGTBI. Por ello, fueron muchos los que criticaron a Shakira cuando saltó la noticia de su posible participación.

Tras el revuelo generado, la artista habría tomado la decisión de no actuar en el Mundial de Qatar. «Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero lo que no confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, explicaron este martes en El Programa de Ana Rosa.

Por otro lado, de momento la artista colombiana no ha emitido ningún comunicado oficial en el que anuncie su rechazo a participar en la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar, a pesar de que su nombre ya aparecía en la lista de los artistas confirmados.