El vídeo de la tremenda bronca de Gerard Piqué a Shakira

Lo de Gerard Piqué y Shakira se ha convertido en un auténtico culebrón que, una vez llegado al deseado –por ambas partes– acuerdo de divorcio, incluyendo la custodia de los pequeños Milan y Sasha, sigue alimentando a las redes sociales. Ahora, después de que el vendaval pareciera solventado y todos contentos, sale a la luz un vídeo de la pareja que los fans de Shakira han utilizado para cargar duramente contra Piqué, al que acusan de que no quería ver feliz a la cantante colombiana.

Situemos el asunto. El vídeo responde a una de las dos ediciones de las Finales de la Copa Davis que se celebraron en Madrid. Esto nos coloca bien en 2019 o bien en 2021, donde, si hablamos de este segundo momento, la pareja ya estaría tambaleándose, tal y como informan algunos medios. Shakira se dispone, dentro del palco presidencial al que accede junto a Piqué –director de Kosmos Tennis, empresa organizadora del evento–, a saludar a unos conocidos, amigos o fans con una sonrisa de oreja a oreja y dibujando con sus manos la señal de un corazón.

«A la rata de Gerard Piqué no le gustaba ver feliz a la patrona Shakira», escribe una cuenta descrita como de fans de la cantante colombiana, junto con el vídeo que ha desatado la polémica y que se ha convertido en viral en la red social Twitter. En el vídeo, como decíamos, se ve a Shakira saludando y haciendo gestos, mientras que Piqué le llama la atención y acaba incluso tocando el brazo de la cantante para que lo baje. La respuesta de la colombiana es tornar el semblante y ponerse seria de inmediato, con expresiones de contrariedad.

A la rata de @3gerardpique no le gustaba ver feliz a la patrona @shakira pic.twitter.com/wtyHIrViVw — SOMOS SHAKIFANS 🤖 (@SomosShakiFans) November 14, 2022

Las respuestas no se han hecho esperar a través de las redes sociales y se lanzan a criticar a Piqué. «Que asco. Shakira saludando a los niños alegremente y la rata quería controlarle hasta eso, parece que todo lo que ella hacía le molestaba. Que hombre más insufrible», espeta un usuario en las redes sociales, mostrando su animadversión hacia Piqué por el gesto. «Dios… Es un amargado y prepotente, cada vez lo desprecio más y me digo, haré caso omiso a esa escoria pero es que… Hierve la sangre ver cómo la trataba. Ella no merecía un patán como ese de pareja…», responde otro, también en contra de lo realizado por el futbolista y empresario.

Los posibles motivos de Piqué

Piqué es una de las caras visibles de la Copa Davis, como presidente de Kosmos Global Holding, que con su filial Kosmos Tennis adquirió de la mano de la Federación Internacional de Tenis (ITF) los próximos 25 años de gestión del torneo histórico del tenis por selecciones. El máximo mandatario acudió junto a su entonces pareja, Shakira, al palco presidencial, y podría haberle dicho, según se atisba en el vídeo, que mantuviera la seriedad ante el resto de personalidades que se encontraban en el círculo. Las imágenes, en cualquier caso, no dejan en buen lugar al central, recientemente retirado del fútbol profesional, hasta el punto de que para muchos justifican la ruptura y la polémica posterior entre él y Shakira.