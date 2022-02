No es ningún secreto que ‘Servir y proteger’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 31 de enero tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 1141 donde vimos que Beatriz estuvo a punto de cometer una locura.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1142 de ‘Servir y proteger’. Es entonces cuando somos partícipes de cómo Fernando Quintero y Víctor Salas tratan por todos los medios de encontrar a Beatriz, pero no obtienen el resultado esperado. La mano derecha del empresario cree que pueden encontrarla, pero Fernando cree que la única solución es ceder al chantaje de Villalobos.

Jota, al mismo tiempo, trata de forzar al ex dueño del Moonlight para que pague, cuanto antes, el rescate de Beatriz. Lo cierto es que el empresario, a pesar de todo, tiene claro que no puede cargar con otra muerte a sus espaldas. Después de lo sucedido con Eva, no quiere que Beatriz también acabe de la misma manera.

Además de lo sucedido con Quintero, vemos cómo Claudia Miralles, Durán y Vega se reúnen en la comisaría de Distrito Sur para llamar a declarar a Hugo Villalobos. Carlos y Yolanda deciden continuar investigando el caso de Álvaro, que ha sido víctima de nada más y nada menos que una estafa. El empresario sigue realmente preocupado.

Por ese mismo motivo, el apoyo de Antonio se ha convertido en algo verdaderamente esencial e importante para él. Carol, mientras tanto y de manera inesperada, ha descubierto que Damián tiene un hermano. Todo ello mientras Lidia, completamente ajena a lo que está sucediendo con Beatriz, consigue acercarse a Hanna y, de esta manera, se van juntas a un concierto. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.