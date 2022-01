No es ningún secreto que ‘Servir y proteger’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país, temporada tras temporada. El pasado viernes 28 de enero he disfrutado del capítulo 1140 donde hemos visto cómo Hugo Villalobos no ha dudado en poner precio a la vida de Beatriz.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1141 de ‘Servir y proteger’. Es entonces cuando vemos cómo Fernando Quintero se ha reunido con Hugo Villalobos para tratar de llegar a un acuerdo que, de manera directa, le permita salvar la vida de Beatriz.

A pesar de todo, parece que el mafioso no está dispuesto a hacer cesiones a su petición. No quiere su patrimonio, sino que quiere todo. Durante la ausencia de uno de los secuaces del mafioso, la joven ha conseguido quitarle la pistola. Por ese mismo motivo, no tarda en matarlo para poder escapar antes de que sea demasiado tarde.

Hugo (@MiquelGB)…me da a mí la sensación pero creo que tienes demasiados frentes abiertos…y sabemos que alguno de ellos acabara en el Manzanares…#ServiryProteger pic.twitter.com/lXOd1DsUtF — Servir y Proteger (@SyP_tve) January 28, 2022

A pesar de los esfuerzos, parece que todo puede cambiar en cualquier momento. Lidia, mientras tanto, ha aparecido en el Moonlight con un objetivo: buscar a Beatriz. Por ese mismo motivo, Jota trata por todos los medios de disuadirla pero la policía ha comenzado a notar que algo raro está sucediendo, y está dispuesta a descubrirlo.

Carlos, por su parte, se muestra cada vez más ilusionado con Yolanda. Tanto es así que se ha planteado la posibilidad de pedirle una cita. La joven ha compartido con sus compañeros todo lo que le está sucediendo. Es entonces cuando habla con Iván y los dos coinciden en que deben decirle la verdad antes de que sea demasiado tarde. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.