Una tarde más llega un nuevo capítulo de ‘Servir y proteger’ a Televisión Española. Tras el episodio del pasado miércoles 22 de diciembre, en el episodio 1115 de la serie que se emite este jueves 23 de diciembre, la trama se complicará aún más.

El capítulo del próximo jueves arranca con la inesperada noticia del descubrimiento del cadáver de Ginés Pozo, una noticia que sorprende a todos de sobremanera y revoluciona la comisaría. De esta forma. el hallazgo de su cuerpo marcará un antes y un después en la trama de la serie.

Al escuchar la trágica noticia, Vega no duda en avisar a Quintero, lo que lleva a que este le ordene que encuentre el arma con la que mataron a Ginés antes que los encargados del caso. Sin embargo, la policía en esta ocasión va un paso por delante.

Y si no tenían más cosas en comisaría, Lidia (@TdeBlume) y Néstor acaban de reportarle a Miralles y Durán (@PabloPuyol) que han encontrado el cuerpo de Ginés sin vida…¡Esto sí que es un notición! #ServiryProteger pic.twitter.com/uZitKthBjr — Servir y Proteger (@SyP_tve) December 22, 2021

Por otro lado, la ruptura con Daría no le ha sentado nada bien a Sheila. La joven no comprende el por qué de su decisión, algo que la lleva a descubrir el verdadero motivo que ha impulsado al joven a romper con ella. Una situación que puede traer graves consecuencias, y es que parece que la trama no va a dejar de complicarse en los próximos episodios de la serie.

¡No te pierdas ningún capítulo de ‘Servir y proteger’, todos los días de lunes, un nuevo capítulo cada tarde, a viernes en Televisión Española!.