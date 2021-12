‘Servir y proteger’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 14 de diciembre hemos tenido la oportunidad de disfrutar del capítulo 1108 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Martina se pone en contacto con Quintero para hablar sobre Víctor.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 1109 de ‘Servir y proteger’. De esta manera tan concreta observamos cómo Fernando Quintero, tras descubrir que Víctor ayudó a Martina y a Rubén a deshacerse del cuerpo de Ginés Pozo, ha tomado una decisión. Y es presionar a la inspectora Vega para que le dé información sobre las pesquisas de la policía.

La inspectora, por su parte, le avanza que desde la comisaría no se está investigando la desaparición de Ginés Pozo, sino la de su contable. Las continuas amenazas por parte del que fuera dueño del Moonlight han hecho posible que la inspectora Vega finalmente ceda a obtener algún tipo de información sobre el mafioso.

Ojito con esta conversación entre Quintero (@evelascoq) y Bea (@LuciaAbello)…Nosotros no decimos nada y lo decimos todo…#ServiryProteger pic.twitter.com/bh8ipSOgCZ — Servir y Proteger (@SyP_tve) December 14, 2021

Eso sí, tiene que hacerlo por otros medios completamente diferentes. La policía de Distrito Sur, por si fuera poco, está involucrada en una nueva investigación. Tiene una estrecha relación con un joven que ha muerto por el consumo de anabolizantes. Rápidamente se ponen manos a la obra, antes de que sea demasiado tarde.

Sheila, sin contar absolutamente nada a Espe, ha tomado la decisión de intimar con un antiguo conocido del centro tutelado. Estamos hablando, cómo no, de Darío. Todo ello mientras Víctor Salas no ha dudado un solo segundo en agradecer a Martina el gesto que ha tenido de interceder por él ante Fernando Quintero. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Servir y proteger’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.