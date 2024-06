‘Secretos de familia’, avance del capitulo de hoy: Osman y Aylin, decididos a separarse

Secretos de familia se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es sencillamente espectacular!

El pasado domingo 23 de junio pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Secretos de familia en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Ceylin no duda un solo segundo en llevar a Çinar con su familia con el objetivo de que se despidan y, por ende, pasen una última noche todos juntos.

😨 La vida de Tuğçe correrá peligro en el próximo capítulo de #SecretosDeFamilia. ⬇️ https://t.co/j75wxQPNZ0 ⬇️ — La Tetería Turca (@lateteriaturca) June 28, 2024

Al menos, hasta que se haga efectiva la detención. Defne, por su parte, no puede evitar sentirse muy afectada. Es más, entre lágrimas acaba suplicando que no le dejen sola en ningún momento. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Ceylin defiende a Çinar pero, a pesar de los esfuerzos, no consigue librarle de entrar en la cárcel.

Tuge le lleva hasta prisión y los dos tienen una despedida muy triste. Osman pide el divorcio a Aylin y coge sus maletas. Zümrüt, en un momento dado, aparece en casa pero ella no le deja pasar. Osman se ve en la obligación de acudir a su hija para no pasar la noche en la calle, mientras que la policía aparece en la asociación con el objetivo de detener a los integrantes.

😲 Ceylin le cuenta a Ilgaz la relación que mantuvo con la asociación y él le confiesa lo que realmente le unió a Iclal. #SecretosDeFamilia ⬇️https://t.co/HGyndBOGqw ⬇️ pic.twitter.com/yzyD9ORcld — La Tetería Turca (@lateteriaturca) June 28, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Secretos de familia que veremos esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Osman y Aylin se mostrarán decididos a separarse, mientras que Parla ejercerá como abogada con un objetivo, que no es otro que gestionar el proceso de divorcio de sus padres.

La nueva fiscal, como no puede ser de otra manera, va a hacer todo lo que está en su mano por acabar con Yekta. Le tendrá en el punto de mira y se propondrá procesarle. Es más, se pondrá en contacto con el colegio de abogados para tratar de inhabilitarle a la mayor brevedad posible. ¡Y no parará hasta conseguirlo!

La policía investigará un nuevo e impactante caso, y Tugce no tardará en seguir adelante tras una nueva pista. Así pues, entrará en un edificio en busca de una persona cuando, en un momento dado, empezará a escuchar gritos en la entrada. Varios hombres tratarán de forzar a una mujer. Tugce sacará su pistola y logrará salvarla, pero uno de los agresores acabará golpeándole la cabeza. No te pierdas la nueva entrega de Secretos de familia esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.