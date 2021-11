‘Secret Story’ vivió ayer una de las galas más tensas que se recuerdan hasta la fecha. No es para menos, ya que dos pesos pesados de la edición se jugaban la expulsión: Adara y Los Gemeliers, una salida que marcaría sin duda el rumbo de la edición. Finalmente, la audiencia sentenció a Adara a salir de la casa, con más de un 54% de los votos.

En esta ocasión, la audiencia soberana lo ha tenido bastante claro desde el comienzo, pese a que los porcentajes estuvieron muy igualados durante toda la semana, Adara ha liderado durante los siete días el mayor porcentaje para abandonar la casa. Un porcentaje que estuvo cerca del famoso ‘sorpasso’, pero que finalmente no ha logrado invertir.

Adara ha sido la expulsada de esta noche #SecretGala8 pic.twitter.com/LfuD7Ed0up — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 4, 2021

Y, es que, no ha sido una semana fácil para la ganadora de ‘GH VIP 7’ que, una semana más, ha tenido varios frentes abiertos. Sus constantes enfrentamientos con la que era su gran aliada, Cristina Porta, le han pasado factura a la experta en realities. A esto se le añadía también su enemistad con el que era su amigo, Luca Onestini. Por otro lado, las polémicas entorno a su familia fuera del programa, tampoco han dejado de cesar.

La expulsión de Adara, ha levantado ampollas entre muchos de los seguidores del reality. Cierto es que desde que entró al programa, la madrileña revivió una edición que parecía estar muerta con concursantes como Bigote Arrocet, Canales o Julen. Adara revolucionó la casa desde el principio, atacando a degüello a Cristina Porta por considerarla «mala amiga» con Miguel Frigenti.

Sin embargo, fue Miguel el que propició un acercamiento entre las dos concursantes, que llegaron a ser grandes aliadas durante varias semanas. Pero el fuerte carácter de las dos concursantes ha impedido finalmente mantener esa buena relación, convirtiéndose en las antagonistas del programa de Mediaset.

Adara se convirtió rápidamente en una de las protagonistas absolutas de la edición. Es por esto, por lo que mucho de los seguidores no entienden su expulsión. Quizás, su repentino acercamiento a Julen y Sandra, concursantes con los que no mantenía ningún tipo de relación y sus constantes conflictos, han hecho que parte de la audiencia no compre su estrategia.

UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA ADARA

Sin embargo, podríamos estar ante una fugaz expulsión. La concursante de GH 17 se llevó una grata sorpresa al ser sorprendida con una noticia inesperada. Jorge Javier Vázquez entregó a la expulsada un sobre que decía que podía optar a la repesca. Sus seguidores, rápidamente se han movilizado para propiciar su entrada en ‘La casa de los secretos’. ¿Quién será finalmente el repescado de la edición?