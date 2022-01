Tan solo llevan unos días de convivencia y ya ha habido los primeros acercamientos en ‘Secret Story’. Elena y Alberto han acaparado todas las miradas durante los últimos días y, finalmente, han demostrado que entre ellos ha surgido algo más que una simple amistad.

Elena y Alberto están cada vez más cerca y ya han sacado a relucir sus sentimientos. De esta forma, se cumplen las predicciones de los espectadores del reality, que desde un primer momento vieron la atracción que sintieron ambos concursantes.

De hecho, Elena ha sido muy sincera con sus sentimientos. Este martes, la sevillana se ha sincerado con Alatzne y ha confesado que ha roto la promesa que le hizo a su madre antes de entrar en ‘Secret Story’, pues quiere seguir conociendo a Alberto.

«Si no me gustase, no haría nada. Yo quería pasar al principio desapercibida… Le había prometido a mi madre que no haría nada, pero se ha dado así. No lo he ido buscando. Voy a vivirlo. No puedo hacer nada. Voy a seguir para delante y a ver qué pasa», ha revelado Elena asegurando que no está dispuesta a reprimir lo que siente.

Además, la concursante ha contado que lo que más le gusta de Alberto es que es un chico muy detallista: «Yo también lo soy cuando estoy inspirada». Y ha expresado que de momento le gusta todo de su compañero.

Mientras que por su parte, Alberto tampoco lo ha negado: «Es una persona que me intriga, no la llego a pillar. Hay veces como que va de pasota y otras de intensa, que le gusta que la mimen. Tiene dos versiones, que me está interesando. En varios sentidos. Puede surgir una bonita amistad… De momento».