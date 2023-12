Scorpions anuncia gira en España en 2024: fechas y lugares de los conciertos

La banda de rock Scorpions celebra el 40 aniversario de su disco Love At First Sting con una gira que pasará por tres ciudades de España. Por el momento solo están estas tres ciudades confirmadas, y, al parecer, quedan más por confirmar. Han querido celebrar el 40 cumpleaños del álbum más emblemático de la banda de Alemania junto a sus fans.

Las ciudades que han confirmado hasta ahora son Valencia, Cádiz y Madrid. Su espectáculo formará parte del Concert Music Festival de Chiclana de la Frontera, en Cádiz, el próximo 13 de julio. Pasarán por Valencia el día 11 del mismo mes en la Marina Sur. Y en la capital, irán al Wizink Center el próximo día 16 de julio.

Las entradas para estos conciertos podrán adquirirse el 26 de diciembre, justo el día después de Navidad, a las 14:00 horas. El sitio para conseguir los tickets para poder ir a la celebración del aniversario de este icónico disco es la página web oficial de la banda de heavy metal. La fecha y hora para conseguir las entradas para las tres ciudades es la misma: martes 26 de diciembre a las 14:00 horas.

La oficina de la banda ha confirmado que próximamente se anunciarán más fechas en el norte de nuestro país. Este disco fue publicado en 1984 y fue el que mejor funcionó en Estados Unidos y es su noveno álbum de estudio y que incluye tres de sus canciones más famosos: Rock You Like A Hurricane, Big City Nights y Still Loving You.

Big city nights

You keep me burning pic.twitter.com/A21zb42v0d — Scorpions (@scorpions) November 16, 2023

En los 50 años de carrera de los Scorpions han conseguido vender más de 120 millones de álbumes y han dado aproximadamente 5.000 conciertos gracias a sus grandes éxitos.