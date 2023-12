Malú confirma las primeras fechas de su gira ‘A Todo Sí’: fechas, ciudades y cómo comprar las entradas

El nuevo disco de Malú, A Todo Sí, está a punto de salir. El próximo 8 de diciembre la cantante estrena su nuevo proyecto repleto de colaboraciones con grandes nombres de la música. Artistas como Ana Mena, Melendi, Luis Fonsi o Pablo Alborán, entre otros, aparecen en la nueva producción de la cantante. Con el lanzamiento a la vuelta de la esquina, la madrileña ha adelantado detalles de la gira.

La cantante ha elegido que esta gira sea un evento más íntimo con sus fans, por lo que ha elegido recintos más pequeños para este tour. «Van a ser 20 conciertos únicos, algo muy especial y reducido, un concepto de cantar, de tocarte, de verte… Algo pequeño que hace muchos años que no hago», decía la artista en el podcast Cuerpos Especiales.

Hoy también quiero compartir con vosotros un poquito más de A Todo Sí, mi nuevo disco de q lanzaremos el 8 de diciembre pero ya está disponible la preventa.

Este es un trabajo muy especial para mí porq comparto mis 25 años de carrera con algunos de mis compañeros… Artistas a los… pic.twitter.com/3vfpEdOmEZ — Malú (@_MaluOficial_) November 24, 2023

Roquetas de Mar, Barcelona, Gijón, Bilbao, Torremolinos, Madrid, Granada, Sevilla, Zaragoza, Valladolid, Murcia, Pozoblanco, Pamplona, La Línea, Medellín, Vigo, Huelva y Valencia. Estos son los destinos por los que pasará la cantante con este disco a partir del próximo mes de febrero. Las entradas para los conciertos se podrán conseguir el próximo 7 de diciembre a las 10:00 horas a través de la página web oficial de Malú.

«Durante muchos años no he sabido disfrutar de mi carrera y ahora sí. Probablemente, eso es lo que más feliz me hace, la ilusión de volver a cantar», expresó. Y es que la artista celebra 25 años de carrera en los que se ha establecido su sitio en la música siendo una de las cantantes más reconocidas de nuestro país desde hace muchos años.

Mi gente!!!! Aquí tenéis la gira A Todo Sí 🤟🏼🤟🏼🤟🏼 Una gira súper especial y única donde estaremos muuuuy cerquita!!! Ganaaaaaaas de empezar!!!! La entradas estarán disponibles el 07/12 en https://t.co/rfZaKJWTvX y Vigo próximamente. Vamooooooooos!!!! ❤️ pic.twitter.com/gYcSz5AmpF — Malú (@_MaluOficial_) December 5, 2023

Quedan muy pocos días para poder escuchar lo nuevo de Malú y es una gran semana para sus fans, ya que tendrán nueva música y podrán conseguir entradas para su próxima gira.