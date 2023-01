Sara Carbonero, destrozada por la muerte de Elena Huelva: “Cómo duele”

El fallecimiento de Elena Huelva es algo que ha conmocionado a miles de personas en nuestro país. La andaluza, a pesar de estar luchando con una durísima enfermedad como es el cáncer, nunca perdió la sonrisa. Con su lema “Mis ganas, ganan” por bandera, la joven logró ganarse a pulso el cariño muchísima gente. Entre ellas, Sara Carbonero.

A lo largo de estos años, la periodista y Elena Huelva crearon un vínculo realmente especial. No solamente compartieron entrevistas, sino también planes como ir a conciertos o, incluso, tomar algo. Por si fuera poco, Sara Carbonero se desplazó a Sevilla en numerosas ocasiones para acompañar a Elena Huelva en sus ingresos hospitalarios.

Por lo tanto, inevitablemente, la reacción de la periodista ante la muerte de la influencer ha sido una de las más sentidas debido, precisamente, a esa amistad que mantenían. Sara Carbonero ha querido escribir un amplio texto para recordar algunos de los miles de momentos vividos con Elena Huelva y, sobre todo, confesar lo mucho que la sevillana ha marcado su vida.

“Querida Elena, qué día tan triste, qué vacío tan grande y qué injusta es la vida. Cómo duele. Aún no me puedo creer que no vaya a escuchar nunca más tu dulce voz, que no podamos intercambiar canciones de madrugada ni disfrutar de todos los conciertos que nos quedaban por vivir”, comenzó diciendo Sara Carbonero. Acto seguido, confirmó que tuvo la oportunidad de decir adiós a la joven: “Hace unos días hablamos por teléfono para despedirnos pero en lo más profundo de mí, tenía la esperanza, igual que tú, de que eso no ocurriera”.

Por si fuera poco, Carbonero quiso ir más allá: “Me consuela pensar que te llevas además de un pedazo de nuestro corazón una infinidad de momentos bonitos, de esos que saboreabas como nadie. Porque nunca he conocido a nadie que amara la vida tanto como tú”. Además, añadió: “Me has enseñado e inspirado tanto, tanto. Ya te lo dije. Me cambiaste la vida. Has sido un regalo y te seguiré dando las gracias todos los días por aparecer aquella tarde en Gran Vía. Cuando nos cruzamos y ya no pudimos separarnos. Ya sabes que no creo mucho en las casualidades pero sí en el destino caprichoso”.

Sara Carbonero, en su publicación de despedida a Elena Huelva, quiso dejar claro lo siguiente: “Dicen que solo muere lo que se olvida. Yo te recordaré eternamente. Mis niños también. Hicisteis muy buenas migas, les hablaré mucho de ti y de todas nuestras aventuras juntas. De la amiga más especial y valiente que se puede tener. Te pondré siempre como ejemplo de cómo plantarle cara a la adversidad”. Para finalizar, quiso agradecer a la andaluza por todo lo que le ha ayudado y enseñado en estos años: “Ojalá haber tenido algo más de tiempo para bailar. Te voy a echar muchísimo de menos. Nada va a ser lo mismo”. Sin lugar a dudas, la triste pérdida de Elena es algo que jamás podremos olvidar.